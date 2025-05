ARD stellt Programm um: Der Grund ist ernst

Am Donnerstagabend (22. Mai 2025) sollte in der ARD nach der Tagesschau planmäßig um 20.15 Uhr der Krimi „Die Tote vom Jakobsweg“ ausgestrahlt werden.

Spannungs- und Actionfans müssen sich aber plötzlich noch etwas in Geduld üben. Die ARD verkündete eine kurzfristige Programmänderung!

ARD schmeißt Programm um

So werde zunächst eine Sondersendung mit dem Titel „Brennpunkt: Gewalt ohne Ende im Nahostkonflikt“ ausgestrahlt.

++ Auch für dich interessant: Esther Sedlaczek: Verdacht bestätigt – ARD-Star macht es offiziell ++

In der Mitteilung, die der Sender am Donnerstagnachmittag versendet hat, heißt es: „Seit fast 20 Monaten ist der Gaza-Streifen Ziel israelischer Angriffe als Reaktion auf das Massaker, das Hamas-Terroristen am 7. Oktober 2023 in Israel verübten. Über 230 Geiseln wurden damals in den Gaza-Streifen entführt. Seither setzt die israelische Armee alles daran, die Geiseln zu befreien und die Terrororganisation Hamas zu vernichten.“

Der konkrete Anlass erklärt die ARD folgendermaßen: „Mit den neuen israelischen Militäraktionen und dem Attentat auf zwei israelische Botschaftsmitarbeiter in der vergangenen Nacht in Washington hat sich diese explosive Situation weiter verschäft.“

Welche Fragen behandelt der „Brennpunkt“?

Der „Brennpunkt“ ist auf eine Dauer von 15 Minuten angesetzt. Die Moderation wird Christian Nitsche („Bayerischer Rundfunk“) übernehmen.

Dabei wird sich die ARD folgenden Fragen annehmen: „Was bedeuten diese neuen Entwicklungen für die Bevölkerung in Gaza, die dort weiterhin verbliebenen israelischen Geiseln und die gesamte Nahost-Region?“ In den vergangenen Monaten starben beim Nahost-Konflikt zehntausende Menschen und die humanitäre Situation vor Ort ist verheerend.

Die Krimi-Liebhaber müssen sich aber nicht lange gedulden. Um 20.30 Uhr können sie aller Voraussicht nach den Spielfilm „Die Tote vom Jakobsweg“ in voller Länge genießen.