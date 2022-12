RTL-Star Nazan Eckes verführt Fans im sexy Kriegerin-Look – „Ultimative Traumfrau“

Auf der Bühne und vor der Kamera brilliert Nazan Eckes stets mit ihrem seriösen Auftreten. Stilvoll gekleidet, gepflegtes Äußeres und genau die richtigen Worte: Das zeichnet die Fernsehmoderatorin aus. Nun bekommen die Zuschauer jedoch eine ganz andere Seite von der 46-Jährigen zu sehen.

Nicht bei RTL, sondern bei Sat.1 präsentiert sich Nazan Eckes nun viel freizügiger als erwartet. Für die Zirkusshow „Stars in der Manege“ schlüpft sie in ein sexy Kriegerin-Outfit und beweist, wie viel Kraft in der 1,68 Meter großen Moderatorin steckt.

RTL-Star Nazan Eckes wird für Sat.1-Show zur Kriegerprinzessin

Erste Fotos der Show zeigen Nazan Eckes bereits mit gewagter Akrobatik. Mal lässt sie sich von einer Gruppe Männer ungesichert in die Luft werfen, dann wird sie auf dem Rücken eines Mannes mit einer XXL-Hantel in die Höhe gestemmt. Der Ausflug in die Zirkusmanege scheint der Kölnerin sichtlich Spaß zu machen.

Ob das auch an ihrem Hingucker-Look für die Sendung liegt? Den präsentiert sie jedenfalls schon vor der Ausstrahlung der Sat.1-Show stolz bei Instagram. In einem Vorher-Nachher-Clip überrascht Nazan ihre Follower in einem ausgefallenen Bustier und einem passenden Mini-Röckchen. Der Look erinnert stark an die Kriegerprinzessin Xenia aus den 90er-Jahren.

Fans wollen RTL-Moderatorin im „Playboy“ sehen

Nazan Eckes kommentiert ihr Showkostüm selbst mit den Worten: „Dschingis Khan lässt grüßen!“ Bei ihren Fans kommt der dominante Look der sonst so gediegenen Moderatorin hervorragend an. „Einfach die ultimative Traumfrau“, staunt einer von ihnen. Ein anderer betont: „Kriegerin der Schönheit!“ Sowohl Frauen als auch Männer merken an, dass Nazan das verführerische Outfit „richtig gut“ steht.

Ein neugieriger Fan sieht Nazan Eckes sogar schon in Deutschlands beliebtestem Männermagazin. „Ein ‚Playboy‘-Shooting von dir wäre die Erfüllung vieler Wünsche deiner Fans. Vielleicht ein Vorsatz fürs neue Jahr?“, fragt er deshalb ungeniert nach. Eine Antwort der RTL-Bekanntheit erhält er aber nicht.

Nazan Eckes‘ Auftritt bei „Stars in der Manege“ wird am Freitagabend, den 30. Dezember, ab 20.15 Uhr bei Sat.1 ausgestrahlt.