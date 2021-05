RTL-Moderatorin Katja Burkard bedrückt: „Es ist so traurig“

Katja Burkard ist als RTL-Nachrichtenmoderatorin daran gewöhnt, auch über traurige Dinge sprechen zu müssen.

Dennoch merkt man, wie sie die jüngsten News bedrücken. Am Sonntag waren bei einem Seilbahnunglück in Italien in der Nähe des Lago Maggiore 14 Menschen gestorben. Am Mittwoch kam raus: Die Notbremsen sollen manipuliert worden sein. Drei Tatverdächtige hatten der Polizei gestanden. Auch bei Punkt 12 (RTL) ging es um die Tragödie.

RTL-Moderatorin Katja Burkard mit traurigen Worten

Schon vorab sprach Moderatorin Katja Burkard in ihrer Instastory darüber.

Darin sagte sie: „Wir haben heute wieder volles Programm. Es ist so traurig, die 14 Menschen, die bei dem Gondelunglück in Norditalien ums Leben gekommen sind, könnten alle noch leben. Es ist wie immer mal wieder menschliches Versagen.“

Bei einem Seilbahnunglück in Italien sind 14 Menschen ums Leben gekommen. Foto: Uncredited/Vigili del Fuoco Firefighters/AP/dpa

