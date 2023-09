RTL lässt die Bombe platzen – neue Ausgabe von beliebter Spielshow steht in den Startlöchern

Der Sommer in Deutschland neigt sich so langsam dem Ende zu. Die ersten Blätter fallen von den Bäumen und in den Supermärkten werden sogar schon Lebkuchen verkauft. So richtig bereit, dazu die warme Jahreszeit gehen zu lassen sind viele Menschen noch nicht. Das dachte sich auch der Sender RTL und kündigt eine neue Folge der „RTL Wasserspiele“ an.

Bereits im Herbst vergangenen Jahres wurde die erste Folge des RTL-Formates ausgestrahlt und kam bei den Zuschauern hervorragend an. Nun, fast ein Jahr später, wird an diesen Erfolg angeknüpft. Und die Liste der teilnehmenden Promis kann sich sehen lassen.

RTL veröffentlicht Liste der teilnehmenden Promis

Die „RTL Wasserspiele“ finden in diesem Jahr nicht im kalten Deutschland statt, die Teilnehmer bereiteten sich in der Sonne der kanarischen Insel Teneriffa auf die herausfordernden Aufgaben vor. In acht Spielrunden müssen sich die Promis beweisen, belgeitet werden sie dabei von den Moderatoren Oliver Pocher, Laura Papendick und Jan Köppen. Das große Ereignis findet im Siam Park statt, der Park hat mit seinen Rutschen und Wellenbecken bereits zum neunten Mal in Folge den Titel des besten Vergnügungsparks der Welt gewonnen hat.

Doch welche prominenten Teilnehmer springen ins kühle Nasse? Die Zuschauer können sich auf die Moderatorin Fernanda Brandao, den Ex-Bachelor Dominik Stuckmann, den Reality-Star Elena Miras, den Ex-Handballprofi Michael „Mimi“ Kraus, den Reality-Star Cecilia Asoro, den Dschungelkönig Filip Pavlovic, den „Let’s Dance“-Star Zsolt Sándor Cseke und das Playmate Julia Römmelt freuen. In waghalsigen Spielen müssen die Fernsehstars ihr Geschick unter Beweis stellen.

Die „RTL-Wasserspiele“ Foto: RTL

Am Ende der Sendung kann nur ein Promi gewinnen und den großen Wasserthron besteigen. Im vergangenen Jahr entschied Model und Reality-Star Benjamin Melzer das Rennen für sich und gewann die „goldene Badekappe“.

Die „RTL Wasserspiele“ werden am 21. Oktober um 20:15 Uhr auf RTL ausgestrahlt.