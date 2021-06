RTL-Moderatorin Katja Burkard besorgt: „Habe ein Problem“

Immer Ärger mit der Technik! Diese Probleme dürfte wohl jeder von uns schon mal gehabt haben. Man möchte sein Handy, Tablet oder Notebook nutzen und plötzlich versagen die Funktionen. Die Technik streikt. Ärgerlich. Das Problem kennt auch RTL-Moderatorin Katja Burkard. Doch was war passiert?

Auf Instagram hatte die RTL-„Punkt 12“-Moderatorin Bilder von sich geteilt. Man sieht Katja Burkard in einem Jumpsuit mit Zebrastreifenmuster. Die 56-Jährige posiert vor einer Häuserwand und in einer Art Lagerhalle. Nichts besonderes also. Doch was hat das nun mit der Technik auf sich? Wir lösen auf.

RTL-Moderatorin Katja Burkard hat Ärger mit der Technik

Beziehungsweise wir lassen Katja Burkard selbst auflösen. „Ich habe ein Problem, ihr Lieben! Vielleicht könnt ihr mir helfen: ich kann seit gestern eure Kommentare am Handy nicht mehr aufrufen. Ich sehe die ersten beiden und das war’s…Alles probiert – nix geht“, schreibt die Moderatorin verzweifelt.

Sogar eine Anfrage an Instagram habe Katja Burkard bereits geschickt, doch bislang ohne Erfolg. So bleibt der Moderatorin nur noch eine Hoffnung: „HILFE!!! Kennt jemand das Problem und vor allem die Lösung?“

RTL-Moderatorin Katja Burkard bittet ihre Follower um Hilfe

Schwierig, die Follower zu fragen. Schließlich kann sie ja nur die ersten Kommentare unter dem Post lesen. Doch das scheinen einige Fans nicht ganz verstanden zu haben.

Und so kommt auch direkt das Allheilmittel für Technikprobleme aller Art: „Update und Neustart, vielleicht hilft es.“ Na, da sind wir ja mal gespannt. Katja Burkard hält uns sicherlich auf dem Laufenden.

