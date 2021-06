Die Reimanns: Bei diesem Foto von Manu staunen die Fans nicht schlecht – „Wow“

So kennt man Manu Reimann: blondes, glattes Haar. Doch auf Instagram hat sich der „Die Reimanns“-Star jetzt mit einem neuen Look präsentiert.

So haben Fans Manu Reimann noch nie gesehen!

Seit Jahren bleibt sich die beliebte Auswanderin mit ihrem Look treu. Blonde, lange Haare, Mittelscheitel. Doch jetzt hat Manu Reimann ein Bild geteilt, das die Fans staunen lässt. Denn der „Die Reimanns“-Star hat sich verändert. wie die Fans auf den Look reagieren und was es mit dem Bild auf sich hat, erfährst du hier.

Manu Reimann zeigt sich auf Instagram mit einem neuen Look. (Archivbild) Foto: picture alliance / dpa | Fabian Bimmer

Die Reimanns: Manu zeigt sich mit neuem Look

Von ihrem typischen Manu-Look hat sich die Auswanderin nie getrennt. Seit zig Jahren trägt sie ihr blondes Haar im selben Stil: glatt und lang. So kennen wir sie auch aus der familieneigenen Doku-Soap „Die Reimanns“. Doch zumindest den Mittelscheitel scheint Manu nun kurzzeitig abgelegt zu haben.

Das beweist ein neues Foto der 52-Jährigen bei Instagram. Glücklich lächelt Manu dabei in die Kamera. In der Hand hält sie ihr Handy, auf dem ein Foto von ihrem ersten Schultag zu sehen ist.

Demzufolge trug sie ihr Haar schon damals so wie heute. Eines muss man Manu also lassen: Sie bleibt sich wirklich treu. Einen winzigen Unterschied gibt es dann aber doch. Auf dem Kinderfoto trägt die gebürtige Hessin einen Seitenscheitel und auch für den Instagram-Post hat sich Manu die Haare ausnahmsweise zur Seite gelegt.

Das sind die Reimanns:

Im Jahr 2004 zogen die Reimanns von Hamburg nach Texas (USA) um – dank einer gewonnenen Green Card

Bei „Goodbye Deutschland – Die Auswanderer“ (Vox) wurde ihr neues Leben mit der Kamera begleitet

Danach traten sie in zahlreichen Talkshows auf

Konny und Manu haben zwei Kinder: Sohn Jason und Tochter Janina

Im Jahr 2013 startete die erste Staffel ihrer eigenen Doku-Soap bei RTL2

2016 zog die Familie auf die hawaiianische Insel Oʻahu

Die Reimanns: 47 Jahre später – Fans erkennen Manu sofort

„1974 – 2021 … Danke Tupu fürs Haare zurechtmachen“, schreibt Manu zu dem nachgestellten Kinderfoto. Auch wenn es sich dabei vermutlich nur um einen Spaß und kein dauerhaftes Umstyling handelt, wird die Frau von Konny Reimann für diesen Anblick gefeiert.

Konny und Manu Reimann sind seit 18 Jahren verheiratet. Foto: IMAGO / Gartner

Manu scheint kaum gealtert zu sein und sieht noch genauso frisch aus wie an ihrem ersten Schultag. Da sind sich auch die Fans der Reimanns einig:

„Du hast dich kein bisschen verändert. Das bist eindeutig du!“

„Man erkennt es am Lächeln, dass du das bist.“

„Keinen Tag älter geworden.“

„Hast dich kaum verändert!“

„Wow, man erkennt dich sofort.“

Hach, über solch liebe Kommentare wird sich Manu mit Sicherheit gefreut haben. Jetzt würden wir gerne noch einen vergleichbaren Schnappschuss von Konny sehen!

