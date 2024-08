RTL-Star teilt ehrliche Worte – „Habe solche Angst“

Sie gehört zu den bekanntesten Reality-Stars Deutschlands: Jessica Haller suchte bereits in zwei RTL-Formaten nach der ganz großen Liebe. Nachdem sie in der vierten Staffel von „Der Bachelor“ den fünften Platz belegte, suchte sie 2017 als „Bachelorette“ selbst nach ihrem Traummann.

Heute ist sie mit dem damals Zweitplatzierten Johannes Haller verheiratet und das Paar lebt gemeinsam mit der zweijährigen Tochter auf Ibiza. Auf Instagram scheint das Leben des RTL-Stars unbeschwert und schön zu sein. Doch hinter den Kulissen sieht es aktuell leider anders aus.

RTL-Star Jessica Haller hat keine guten Nachrichten

Seit einiger Zeit hat RTL-Star Jessica Haller Probleme mit ihrem Rücken. Vor einigen Monaten sprach sie zum ersten Mal auf Instagram darüber. Die ehemalige „Bachelorette“ hat nach eigenen Angaben alles versucht, um die Beschwerden loszuwerden. Doch leider ohne Erfolg.

Nun herrscht für Jessica Haller bittere Gewissheit. „Habe gestern den halben Tag durchgeweint, mein OP-Termin steht. Ich werde am 20. August in einer sechsstündigen OP in Köln operiert. Meine Erkrankung an der Wirbelsäule ist deutlich zu erkennen“, schreibt sie in einer Instagram-Story. Für die 34-Jährige eine wahre Hiobsbotschaft.

RTL-Star teilt emotionale Botschaft

Dass Jessica Haller unters Messer muss, löst in ihr eindeutige Gefühle aus, wie sie schreibt: „Es war also kein Wunder, dass kein Physiotherapeut dieser Welt mir helfen konnte. Ihr wisst nicht, bei wie vielen Therapeuten ich schon in den letzten drei Jahren war. Nun ist es so weit. Ich sag’s euch ehrlich: Ich habe solche Angst.“

Der RTL-Star lässt sich von dem bevorstehenden Eingriff allerdings nicht komplett aus der Fassung bringen. „Ich werde es manifestieren, dass alles gut sein wird“, sagt sie abschließend. So oder so wird sie sich auf die Unterstützung ihrer Familie und ihrer Fans verlassen können.