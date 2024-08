RTL kündigt neues Format an – und bricht mit absolutem Tabu-Thema

Das Programm von RTL ist eine reine Wundertüte. Von Crime-Serien über Daily-Soaps bis hin zu Nachrichten-Sendungen: für alle Geschmäcker ist was dabei. Und es kommen immer mal wieder neue Formate hinzu. So auch jetzt, wo der Kölner Sender eine Sendung mit Olivia Jones. Doch die könnte für ordentlich Furore sorgen.

Neues RTL-Format bricht mit Tabu-Thema

Die Zuschauer bei RTL Plus erwartet eine neue Show mit Olivia Jones als Moderatorin. In „Holy Sh*t!! Darmstorys mit Olivia Jones“ kommt die 54-Jährige mit Menschen ins Gespräch, die mit Darmproblemen zu kämpfen haben. In der Sendung sprechen sie das Tabu-Thema offen an und wollen darauf aufmerksam.

„Die Ursache für ihre Beschwerden kennen sie bislang nicht und versuchen verzweifelt, trotz Erkrankung, ihren Alltag mit Würde zu meistern. Sie alle haben ein und dasselbe Ziel: Ihr Darmproblem loswerden, endlich wieder mehr Lebensqualität erlangen und mutig dieses Tabu-Thema öffentlich zu machen“, heißt es in der RTL-Programmankündigung.

RTL holt Experten mit ins Boot

Moderatorin Olivia Jones ist perfekt für diesen Job, da sie selbst mit Darmproblemen zu kämpfen hat. „Darmgesundheit is no Rocket-Science“! Ich habe sehr viel gelernt, das Wichtigste: Man muss sich selbst gegenüber ehrlich sein und seine Lebensweise auch kritisch hinterfragen. Du bist, was Du isst“, so die 54-Jährige.

Und auch eine Fachärztin ist mit am Start. „Ich freue mich sehr, dass Tabuthemen wie Durchfall, Verstopfungen und Blähungen durch das Format angesprochen werden. Die Aufklärung mit Einblicken in Behandlungsmöglichkeiten von Magen- und Darmbeschwerden hilft vielen Betroffenen, die sich alleine fühlen. Ich bin unglaublich stolz bei diesem Projekt dabei zu sein und freue mich über die Aufklärungsarbeit durch „Holy Sh*t!!““, erklärt sie.

Die neuen Folgen von „Holy Sh*t!!“gibt es ab dem 29. August auf RTL+ im Stream.