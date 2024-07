Peter Kloeppel: RTL-Moderator bereit – es passiert in wenigen Wochen

Es war wohl eine der überraschendsten Nachrichten der vergangenen Wochen: RTL-Moderator Peter Kloeppel beendet seine TV-Karriere nach über 30 Jahren. Auch seine Sportkollegin Ulrike von der Groeben macht Schluss.

Die beiden waren vorrangig aus der Nachrichtensendung „RTL Aktuell“ bekannt und galten als Aushängeschild des Kölner Senders. Doch nun müssen sich die Zuschauer von den beiden verabschieden. Ihnen bleibt nicht mehr viel Zeit.

Peter Kloeppel macht Schluss

Die Nachricht sorgte regelrecht für ein Beben bei RTL. Moderator Peter Kloeppel dankt ab. Der Grund: der 65-Jährige möchte mehr Zeit mit seiner Familie verbringen, wie er selbst sagt. „Meine Zeit in den USA fühlte sich an wie ein angenehmes Abklingbecken. Dort kennen sie mich nur als Peter aus Deutschland, nicht als Fernsehmensch“, erklärt der gebürtige Frankfurter.

Mit ihm geht auch seine langjährige Kollegin Ulrike von der Groeben. Doch bevor sie ihren Moderationsposten bei „RTL Aktuell“ an ihre Nachfolger abgeben, sind sie nochmal im Einsatz. Nun gibt der Sender offiziell bekannt, wann genau sie das letzte Mal in der Nachrichtensendung zu sehen sein werden.

Peter Kloeppel: In wenigen Wochen ist es soweit

Wie RTL nun offiziell verkündet, werden Peter Kloeppel und Ulrike von der Groeben am 23. August 2024 das letzte mal die Nachrichten verlesen. Um ihren Abgang gebührend zu feiern, hat sich der Sender ein Sonderprogramm für die beiden Moderatoren ausgedacht. Am Vorabend blickt Mareile Höppner gemeinsam mit den beiden in einem „stern-TV-Spezial“ auf ihre Karrieren zurück.

Mehr News haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Doch auf wen dürfen sich die Zuschauer freuen, wenn die „alten Hasen“ weg sind? „RTL setzt bei ,RTL Aktuell‘ ab Sommer 2024 auf zwei feste Moderationsteams bestehend aus Roberta Bieling und Andreas von Thien sowie Christopher Wittich und Anna Fleischhauer. Die beiden Teams werden dann im Wechsel jeweils von Montag bis Sonntag „RTL Aktuell“ moderieren“, hieß es in einer offiziellen Pressemitteilung. Na, dann sind wir mal gespannt.