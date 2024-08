RTL Zwei zeigt „Couple Challenge“ – vor TV-Start spricht Sender Klartext

Es war DAS Highlight für alle Reality-TV-Fans. Vor Kurzem gab RTL Zwei bekannt, dass das alte Format „Couple Challenge“ wieder ins Programm aufgenommen wird. Doch worauf dürfen sich die Zuschauer freuen? Vor dem TV-Start gibt der private Sender exklusiv ein paar Details bekannt.

RTL Zwei holt Reality-Format zurück

Für viele Trash-Fans war das Format „Couple Challenge“ ein wahrer Favorit. In der Sendung traten bislang verschiedenen Promi-Paare in einem gnadenlosen Kampf um die 100.000 Euro gegeneinander an. Nach und nach wählten sie sich untereinander raus – da war Stress stets vorprogrammiert.

Nun, zwei Jahre nachdem die letzte Staffel bei RTL+ ausgestrahlt wurde, wird das Format fortgesetzt. Zum ersten Mal zeigt RTL Zwei die Reality-TV-Sendung im linearen Fernsehen. Auf Anfrage unserer Redaktion erklärt der Sender, warum sie die Show nun im TV zeigen werden.

RTL Zwei gibt erste Details preis

Auf Anfrage unserer Redaktion heißt es:“‚Couple Challenge‘ war bislang erfolgreich bei RTL+ zu sehen und steht auch aktuell noch zum Streaming zur Verfügung. Jetzt wird die Sendung mit einer neu produzierten vierten Staffel erstmals im linearen Programm bei RTL Zwei zu sehen sein. Damit haben wir ein weiteres Format am Start, das perfekt in das Portfolio unserer Realityshows passt.“

Doch wann geht es denn los mit der 4. Staffel? Ein genaues Datum gibt es bislang noch nicht, wie der Sendersprecher bestätigt: „RTL Zwei castet derzeit die besten Promi-Paare für eine aufregende vierte Staffel des Erfolgsformats.“ Bleibt abzuwarten, wer letztendlich um die 100.000 Euro kämpfen darf und wo das Ganze gedreht wird.