Fabio Knez: RTL-Star lässt die Liebesbombe platzen – „Mit einem Ring besiegelt“

Romantik pur! RTL-Star Fabio Knez (32) und Darya Strelnikova (32) lassen ihre Fans vor Freude strahlen.

Die beiden Realitystars haben eine zuckersüße Überraschung im Gepäck: Auf Instagram posten sie bezaubernde Fotos, die das Paar in innigen Posen am Strand zeigen. Und was funkelt da an Daryas Hand? Ein riesiger Klunker! „Eine Liebesgeschichte jetzt mit einem Ring besiegelt“, schreibt die ehemalige „GNTM“-Schönheit zu den Bildern.

RTL-Star Fabio Knez ist verlobt!

Es ist offiziell: Darya und Fabio sind verlobt! Die Reaktionen im Netz? Pure Begeisterung! Reality-TV-Kollegin Yeliz Koc (31) flippt aus: „Oh mein Gott, wie schön! Herzlichen Glückwunsch, ihr Süßen.“ Auch Ex-Spielerfrau Cathy Hummels (37) kann es kaum fassen: „Glückwunsch!“ Und sie sind nicht allein. Ex-„Bachelor“-Girl Katja Geretschuchin (29) und Influencerin Laura Abla reißen sich ebenfalls darum, ihre Glückwünsche auszudrücken.

+++ Auch spannend: Comeback bei RTL-Soap offiziell – DAMIT hat niemand gerechnet +++

Doch wie begann diese Lovestory? 2023 funkte es im TV. Bei „Are You The One – Reality Stars in Love“ lernten sich Darya und Fabio kennen. Schnell sprühten die Funken. Doch dann der Schock: Darya musste die Show frühzeitig mit ihrem „Perfect Match“ Danilo Cristilli (28) verlassen. Doch die Liebe kennt keine Drehbuchvorgaben! Nur wenige Monate nach der Ausstrahlung bestätigten Darya und Fabio ihr Liebesglück.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Jetzt also der nächste Schritt. Und wie könnte er schöner sein? Ein traumhafter Strand, die untergehende Sonne und ein funkelnder Ring.

Mehr Nachrichten haben wir für dich hier zusammengestellt:

Ob die beiden ihre Hochzeit auch von Kameras begleiten lassen wie ihre TV-Kollegen Leyla Lahouar (28) und Mike Heiter (32)? Mehr dazu hier: Leyla Lahouar & Mike Heiter: Hochzeit steht – doch Fans zahlen drauf!