Comeback bei RTL-Soap offiziell – DAMIT hat niemand gerechnet

Die Fans von „Alles was zählt“ können sich freuen: Julia Augustin (37) kehrt als „Dr. Vanessa Steinkamp“ zurück auf die Bildschirme! Nach ihrem Ausstieg im Jahr 2021 zieht es die beliebte Figur wieder ins Zentrum der spannenden RTL-Daily.

Die Dreharbeiten beginnen bereits in Kürze, und ab dem 21. Mai 2025 können die Zuschauer gespannt die Rückkehr von Vanessa verfolgen. Doch es gibt einen kleinen Haken: Julia Augustin wird nur für einen Gastauftritt zurückkehren. Also heißt es, jede Szene genießen!

RTL-Star kehrt zu „Alles was zählt“ zurück

Vanessa Steinkamp hatte mit ihrem Mann Christoph und Sohn Henry ein neues Leben in Südkorea begonnen. Dort arbeitete sie in einem renommierten Forschungsinstitut, was ihrem Vater Richard Steinkamp zugutekam, als er sich einer neuartigen Herz-OP unterzog. Doch nun ruft die Heimat – und die Familie braucht sie mehr denn je.

Julia Augustin verspricht, dass Vanessa mit viel Herz und Klarheit zurückkehren wird. „Auf jeden Fall mal die Lage checken, sich um die Familie kümmern und vielleicht mit dem einen oder anderen Tacheles reden“, verrät sie im Interview. Spannungen und emotionale Momente sind garantiert!

Ihr erster Tag am Set? „Ich war vorher natürlich etwas nervös, aber meine Erwartungen wurden übertroffen. Ich hatte den ganzen Tag ein Glücksgefühl im Bauch“, schwärmt Julia. Eine Rückkehr, die sich für die Schauspielerin wie ein Nachhausekommen anfühlt.

Und was hat Julia Augustin in ihrer „Alles was zählt“-Pause gemacht? Sie war alles andere als untätig! Ein Volontariat zur Redakteurin und die Renovierung ihres Hauses standen auf dem Programm. Jetzt steht jedoch die Rückkehr ins Rampenlicht an – wenn auch nur für kurze Zeit.