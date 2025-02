RTL muss handeln – Zuschauer haben nach „Dschungelcamp“ nur eine Forderung

Das RTL-„Dschungelcamp“ ist seit rund zwei Wochen vorbei, hat mit Lilly Becker die diesjährige „Ich bin ein Star – holt mich hieraus“ hervor gebracht.

Gemeinsam mit Alessia Herren und Pierre Sanoussi-Bliss schaffte es die Ex-Frau von Boris Becker ins Finale, setzte sich mit rund 61 Prozent der Stimmen gegen den Schauspieler durch. Viele Fans möchten Pierre Sanoussi-Bliss allerdings weiterhin im TV sehen. Nach dem „Dschungelcamp-Nachspiel“ bei RTL, dem vorerst letzten geplanten Fernsehauftritt von Sanoussi-Bliss, haben sie eine konkrete Forderung.

RTL-Zuschauer wollen Pierre Sanoussi-Bliss in dieser Sendung sehen

Ein letztes Mal durften sich die diesjährigen Dschungelcamper am Sonntag (23. Februar) bei RTL in Szene setzen, zofften sich beim großen „Dschungelcamp -Nachspiel“ nochmal ordentlich.

Während die eigentliche Sendung eher enttäuschte (hier mehr dazu), freuten sich einige Fans dennoch über das ein oder andere Wiedersehen mit den Stars. Allen voran Pierre Sanoussi-Bliss, der durch das Dschungelcamp vor allem einer jüngeren Zielgruppe bekannt wurde. Nachdem der 62-Jährige von 1997 bis 2015 in dem ZDF-Krimi „Der Alte“ zu sehen war, war es eher still um ihn geworden. Kommt jetzt sein großes TV-Comeback?

Wenn es nach den RTL-Zuschauern geht, möchten sie Pierre Sanoussi-Bliss bei „Die Verräter“ sehen. „Hab mir so gedacht, Pierre muss eigentlich mal unbedingt zu ‚Die Verräter‘. Er wäre einfach so perfekt für dieses Format!“, heißt es etwa in einem Kommentar auf X. Auch auf Instagram sind viele dieser Meinung.

+++ „Dschungelcamp“-Star Sam Dylan nimmt Abschied – „Das tut weh“ +++

RTL spricht Klartext

Auf Anfrage dieser Redaktion, wie wahrscheinlich es ist, dass Pierre Sanoussi-Bliss bald bei „Die Verräter“ oder in einem anderen Format zu sehen sein wird, bestätigt der Sender die Beliebtheit des Schauspielers. „Wir versuchen bei all unseren Reality-TV-Formaten, möglichst heterogene und unterhaltsame Gruppen zusammenzustellen. Dass Pierre Sanoussi-Bliss unterhaltsam ist, zeigt eindrucksvoll sein 2. Platz beim Dschungelcamp“, so eine Sprecherin.

Mehr TV-Themen:

Trotzdem müssen Pierre-Fans vorerst warten und hoffen. „Den ‚Verräter“-Cast der kommenden 3. Staffel geben wir rechtzeitig vor der TV-Ausstrahlung bekannt“, hüllt sich die RTL-Sprecherin in Schweigen. Aufgrund der Popularität von Pierre Sanoussi-Bliss wäre der Kölner Sender aber wohl gut beraten, die Forderung der Fans zu erfüllen.