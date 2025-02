„Dschungelcamp“-Star Sam Dylan nimmt Abschied – „Das tut weh“

Am Sonntagabend (23. Februar) fiel für das diesjährige „Dschungelcamp“ endgültig die letzte Klappe. RTL zeigte mit dem „Dschungelcamp – das Nachspiel“ zwei Wochen nach dem Finale im australischen Busch ein erneutes Wiedersehen zwischen den Teilnehmern – und das hatte es in sich (hier mehr dazu).

Auch wenn Sam Dylan als ein besonders polarisierender „Dschungelcamp“-Teilnehmer galt, hatte der Reality-Star aber tatsächlich andere Sorgen als das Treffen mit seinen ehemaligen Kontrahenten. Auf Instagram schüttet er seinen Followern das Herz aus.

„Dschungelcamp“: Sam Dylan mit traurigen Worten

Schon aus dem Zug in seine Heimatstadt Cloppenburg meldet sich Sam Dylan am Sonntagnachmittag in seiner Instagram-Story. Zwar wohnt der „Dschungelcamp“-Teilnehmer selbst in Köln, sein Elternhaus steht aber in der Stadt in Niedersachsen – zumindest noch. Das Objekt soll nämlich abgerissen werden, weshalb Sam Dylan auch auf dem Weg dorthin ist.

„Ich muss da noch ein paar Dinge abholen, da ist auch noch was auf Lager, was ich für Köln brauche. Ihr wisst ja, das Haus wird ja jetzt abgerissen, es ist langsam so weit“, erklärt der Freund von Reality-Star Rafi Rachek. So gefasst Sam Dylan zunächst noch wirkt, in seinem Elternhaus angekommen ist er dann sichtlich betroffen.

Er filmt sich „ein letztes Mal in meinem Kinderzimmer“ und gesteht seinen Followern: „Das fühlt sich total seltsam an, wie so ein Geisterhaus. Also, hier ist einfach gar nichts mehr drin, alles ist so halb schon aufgerissen. Diese Woche wird das Haus abgerissen. Ich bin irgendwie auch schockiert, wirklich seltsam. Beim letzten Mal war ich noch hier und da war noch das ganze Leben drin, da war es so, wie es immer ist und jetzt ist einfach eine Ruine schon fast.“

+++ Dschungelcamp: Pikante Vorwürfe – „Sie habe ihn abschleppen wollen“ +++

Sam Dylan hat „mulmiges Gefühl“

Als Sam Dylan Reste seine alten Kinder-Tapete entdeckt, hellt sich seine Stimmung noch einmal kurz auf. Doch die Wehmut bleibt: „Es ist einfach ein komisches, mulmiges Gefühl.“ Für ihn ist auch klar, dass das vermutlich nur die Follower nachvollziehen können, die wie er selbst in Kindheit und Jugend niemals umziehen mussten und immer im gleichen Haus lebten.

Mehr aktuelle Promi-News:

Davon scheint es unter seinen Fans aber einige zu geben, so kommentieren die Story viele mit mitfühlenden Worten wie: „Das tut weh, ich kann’s nachvollziehen, fühl dich umarmt“, „Es tut so weh“, „Ein Stück Kindheit geht zu Ende.“