Dschungelcamp: Pikante Vorwürfe – „Sie habe ihn abschleppen wollen“

Das Dschungelcamp 2025 ist vorbei – aber der Zoff geht weiter! Beim großen Nachspiel der „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“-Show flogen laut „Bild“-Informationen die Fetzen. Und mittendrin: Zwei Stars und eine Frau, die für reichlich Wirbel sorgte.

Der Countdown zur Wiedersehensshow läuft, und die Spannung könnte nicht größer sein. Bereits vor der Ausstrahlung am Sonntagabend (23. Februar) brodeln die Gerüchte. Sportkommentator Jörg Dahlmann (66) und Olympia-Legende Jürgen Hingsen (67) stehen im Mittelpunkt eines handfesten Streits. Der Grund? Eine angebliche Lästerattacke über Dahlmanns Partnerin.

Dschungelcamp-Nachspiel: Zoff, Zoff und noch mehr Zoff!

Wir üblich zeigt RTL beim Nachspiel bisher unveröffentlichte Szenen. Eine davon sorgte für Aufregung: Jürgen Hingsen ließ im australischen Busch kein gutes Haar an Dahlmanns Partnerin. Er behauptete, sie würde nur das Rampenlicht suchen. Klar, dass Jörg Dahlmann das nicht auf sich sitzen ließ. Eine Quelle zu „Bild“: „Jörg sagte sinngemäß zu Jürgen, wie er so etwas behaupten könne. Dessen Freundin Francesca haben doch IHN mal abschleppen wollen.“

Und damit nicht genug: Auch das Wort „Techtelmechtel“ fiel. Angeblich sollen sich Dahlmann und Francesca bei einem Konzert von Howard Carpendale (79) kennengelernt haben. Diese Behauptung brachte Hingsen auf die Palme. „Jürgen konnte nicht nachvollziehen, wie Jörg so etwas einfach vor der Kamera behaupten könne. Jürgen meinte, er sei kurz davor, Jörg in den Schwitzkasten zu nehmen“, so die Quelle weiter.

Doch das Drama war damit noch nicht vorbei. Francesca, die im Publikum saß, ließ sich das nicht bieten. Sie sprang laut „Bild“-Infos auf, schnappte sich ein Mikrofon und stellte klar: „Nicht ich habe mich an Dahlmann rangemacht – er an mich! Und ich habe ihn abblitzen lassen!“

RTL zeigt das Dschungelcamp-Nachspiel am Sonntagabend (23. Februar) zur besten Sendezeit.