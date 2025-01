Jörg Dahlmann privat: Der Tod seines Vaters holte den „Dschungelcamp“-Teilnehmer Jahre später ein – „Habe oft geweint“

Jörg Dahlmann hat schon einige ikonische Momente im deutschen TV hingelegt – ob als Sportreporter, Reality-Kandidat oder wegen seiner schwierigen Vorfälle. Gewollt oder nicht – Jörg Dahlmanns Sprüche und Auftritte bleiben unvergessen. Bekannt geworden ist Jörg Dahlmann für seine Fußballreportagen aus den Bundesliga-Stadien, in denen er kein Blatt vor den Mund nimmt. Privat gab es im Leben von Jörg Dahlmann allerdings einige Schattenseiten.

Der 66-jährige Jörg Dahlmann befindet sich seit geraumer Zeit in zwangsmäßiger Frührente. Aber wie sagt man so schön? Mit 66 Jahren fängt das Leben an! Gerade deswegen heißt es für den ehemaligen Fußballkommentator jetzt: Ab in den Dschungel. Jörg Dahlmann ist 2025 einer der Kandidaten bei „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“ und verfolgt dabei ein großes Ziel. Ob Jörg Dahlmann am Lagerfeuer punkten kann?

Jörg Dahlmann privat: Im Reality-TV zeigte er sein wahres Gesicht

Der ehemalige Sportreporter und Fußballkommentator Jörg Dahlmann wurde am 10. Januar 1959 in Gelsenkirchen-Buer geboren. Aufgewachsen ist Jörg Dahlmann privat in der Nachbarstadt Gladbeck, wo er 1977 sein Abitur und seinen Zivildienst im Katholischen Jugendamt machte. Erste Erfahrungen im Journalismus machte der spätere Sportreporter bei der Pfarr-Zeitung in Gladbeck, später schrieb er für den Sportteil der „Ruhr Nachrichten“ und verfasste Artikel über lokale Ereignisse in Gladbeck für die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“. Von 1979 bis 1980 machte Jörg Dahlmann privat ein Volontariat in Lippstadt, bevor er sein Studium der Bereiche Sport, Englisch und Geografie in Gießen aufnahm. Parallel arbeitete Jörg Dahlmann privat als DJ in einer Kneipendisco.

Mittlerweile hat Jörg Dahlmann eine eigene Familie, auf die er sehr stolz ist – postet zahlreiche Fotos auf Instagram. Seit 2012 lebt Jörg Dahlmann privat mit seiner Familie auf Mallorca, ist dort als DJ „Jay Dee“ unterwegs. Jörg Dahlmann ist der Vater von drei Kindern, einer Tochter namens Lara, einem Sohn namens Marlon und einer weiteren Tochter. Im Jahr 2022 machte Jörg Dahlmann bei der Jubiläumsstaffel von „Promi Big Brother“ mit und belegte den 13. Platz. Im TV überraschte Jörg Dahlmann zudem mit seiner privaten emotionalen Art, als er über einen vermeintlichen Rauswurf bestimmen musste. Beim RTL-„Dschungelcamp“ setzt Jörg Dahlmann seine Reality-TV-Karriere 2025 fort, wo er als Ersatzkandidat für Yasin Mohamed einspringt. Begleitet wird Jörg Dahlmann von seiner Partnerin Claudia Pöhlmann, die als Personal Trainerin tätig ist. Im Interview mit RTL verriet der ehemalige Fußballkommentator bereits, dass er sich von seiner Teilnahme mehr Follower auf Instagram verspreche. Über das Gehalt von Jörg Dahlmann ist dabei nichts bekannt.

Jörg Dahlmann als Sportreporter: Bei Sky endete seine Karriere

Was tat der Fußballkommentator Jörg Dahlmann? Foto: IMAGO/Krieger

Beim ARD und ZDF lehnte man die Bewerbungen von Jörg Dahlmann ab. Nach einer Meinungsänderung durfte er dann aber beim ZDF in Wiesbaden hospitieren, wo er anschließend als Freier Mitarbeiter begann und bei der Fußball-WM, -EM und den Olympischen Spielen im Einsatz war. Im Jahr 1992 wurde Jörg Dahlmann zum Leiter der Südwest-Redaktion bei Sat1 und moderierte den Sport im Frühstücksfernsehen. Zu einem der legendärsten Momente vom Fußballkommentator Jörg Dahlmann im TV zählt die Beschreibung des Tors von Jay-Jay Okocha für Eintracht Frankfurt gegen den Karlsruher SC im Jahr 1993 – das Tor des Jahres.

Für seine Reportage über den Wechselfehler von Otto Rehhagel, Trainer des 1. FC Kaiserslautern, wurde Jörg Dahlmann im Jahr 1999 mit dem Deutschen Journalistenpreis ausgezeichnet. Von 2004 bis 2017 war Jörg Dahlmann als Fußballkommentator beim Sender DSF (seit 2010 Sport1) tätig, wo er das Magazin „Bundesliga Aktuell“ präsentierte. Zur Bundesliga-Saison 2017/18 wechselte Jörg Dahlmann zu Sky Deutschland. Bei Sky machte Jörg Dahlmann als Sportreporter Berichte über die Bundesliga, 2. Bundesliga und die Champions League – sah seinen Job als Unterhaltungsprogramm. Nach knappen drei Jahren bei Sky war für Jörg Dahlmann 2021 allerdings unwiderruflich Schluss.

Jörg Dahlmann privat: DIESEM Schicksalsschlag musste er sich 39 Jahre später stellen

Im Jahr 2022 veröffentlichte Jörg Dahlmann seine private Autobiografie „Immer geradeheraus“, wo er über zahlreiche Momente aus seiner Vergangenheit aufklärte. Einen besonders ergreifenden Moment teilte der ehemalige Fußballkommentator Jörg Dahlmann außerdem auf Instagram. Pünktlich zum Vatertag veröffentlichte er 2024 die traurige Nachricht. Jörg Dahlmann verriet, dass er seinen Vater im Alter von sechs Jahren kurz nach der Einschulung an Darmkrebs verloren habe: „Er ist mit 44 Jahren viel zu früh verstorben.“

Ein Schicksalsschlag, der Jörg Dahlmann in der Kindheit privat stark belastete: „Ich habe damals oft geweint. Und wenn die Freunde von ihren Erlebnissen mit ihren Vätern erzählt haben, war ich sehr, sehr traurig.“ Zum Jahresende 2004 sollte ihn die Vergangenheit einholen, als Jörg Dahlmann selbst an Darmkrebs erkrankte, danach folgte der Hautkrebs. Im Jahr 2015 wurde Jörg Dahlmann wegen Prostatakrebs behandelt. Aufgrund seiner eigenen Berührungspunkte mit der Krankheit engagiert sich Jörg Dahlmann privat in der Krebsvorsorge.

