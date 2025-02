Leyla Lahouar & Mike Heiter: Hochzeit steht – doch Fans zahlen drauf!

Wenn Promis sich das Ja-Wort geben, sind die Kameras nicht weit. Was einst Sarah Connor (44) und Daniela Katzenberger (38) vorgemacht haben, setzen Leyla Lahouar (28) und Mike Heiter (32) nun fort. Ihre Liebe startete am Lagerfeuer des Dschungelcamps 2024 und gipfelt im Sommer 2025 in einer pompösen Hochzeitsshow.

„Die Heiters: Jetzt wird geheiratet!“ – das ist die neue Doku-Soap, die diesen Sommer für Furore sorgen wird. Doch dieses Mal nicht im klassischen TV, sondern online bei der „Bild“-Zeitung!

Leyla Lahouar und Mike Heiter: Jetzt ist es offiziell

Millionen Follower fiebern mit, wenn das Traumpaar seine Traumhochzeit plant. Der Valentinsantrag in Dubai, umgeben von Rosen und Kerzen, war nur der Beginn dieser Liebes-Inszenierung. Im August dreht sich alles um die Reality-Romantik. Wie „Bild“ nun verkündet, sind vier Video-Episoden geplant, die das Pärchen bei den Vorbereitungen und den feuchtfröhlichen Party-Marathon begleiten.

Wie wild wird der Junggesellenabschied? Für welches Kleid entscheidet sich Leyla? Und welcher Trash-TV-Freund wird Trauzeuge? Antworten darauf sind jedoch nur für BILDplus-Abonnenten zugänglich. Denn wer die Hochzeit live miterleben möchte, braucht einen speziellen Wedding-Pass. Für einmalige 5 Euro können Fans das Event hautnah verfolgen.

Die Live-Hochzeit wird am 30. August 2025 an der malerischen Amalfiküste stattfinden. Dabei werden sich Mike und Leyla vor einer atemberaubenden Kulisse das „Ja“-Wort geben – und Fans der beiden können live dabei sein!

Leyla und Mike erklären ihre TV-Hochzeit laut „Bild“ so: „Unsere Reise begann vor den Kameras: Wir haben uns im TV kennengelernt, dort verlobt – und nun möchten wir unsere Community auch an unserer Hochzeit teilhaben lassen.“