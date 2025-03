Das ist „Promis unter Plamen“-Kandidatin Kim Virginia Hartung

Kim Virginia Hartung ist im Reality-TV keine unbekannte Person. Vor allem ihr großes Mundwerk sorgt immer für großes Konfliktpotenzial. Die ehemalige Flugbegleiterin Kim ist jetzt Model und Content Creatorin. Auf ihrem Instagram-Account folgen der Mannheimerin rund 600 Tausend Menschen. Ihren TV Durchbruch hat sie 2021 bei der RTL-Sendung „Der Bachelor“.

Die Influencerin Kim Virginia Hartung hat schon einige Shows in ihrer Vita stehen und sorgt dort immer für massiv Gesprächsstoff. Ihr Charakter sowie ihr Aussehen sind einmalig, das hat sie auch bereits bei zwei Schönheitswettbewerben bewiesen. 2024 traute die Beauty Queen sich aus ihrer Comfort-Zone und zog ins Dschungelcamp. Anschließend war sie auch in der neuen Staffel „Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen“ zu sehen. Sie musste das Format allerdings verlassen, nachdem sie dem Kandidaten Max Bornmann eine Ohrfeige gab. Doch das war es für das Jahr 2024 noch nicht. Sie war auch bei „Beauty & The Nerd“ dabei und ging als Gewinnerin aus dem Format. Nun ist sie 2025 bei „Promis unter Palmen“ dabei.

Steckbrief

Name : Kim Virginia Hartung

: Kim Virginia Hartung Geburtsjahr : 1995

: 1995 Wohnort : Dubai

: Dubai Beruf : Reality-TV-Darstellerin

: Reality-TV-Darstellerin Beziehungsstatus : Vergeben

: Vergeben Instagram: kimvirginiaa

Wissenswertes über Kim Virginia Hartung

Kim hat nach der Schule als Office Managerin und Flugbegleiterin gearbeitet, bevor sie in das Reality-Business gerutscht ist. Im Jahr 2022 hat sie bei der Wahl zur „Miss Germany“ teilgenommen. Dort hat sie es auf das Treppchen geschafft, leider aber nur auf den zweiten Platz. Ein Jahr später wurde sie zur „Miss World Noble Queen“ gekürt. Titel und zahlreiche Schönheit-OPs sind Teile von Kim Virginia Hartung. Fettabsaugung, Botox-Behandlungen und eine Brust-OP gehören zu den Veränderungen an Kim. Ein Erscheinungsmerkmal ist auch ihr spitzes Mundwerk. Auf eine Meinung oder einen passenden Kommentar ist bei Kim Verlass.

Woher du Kim Virginia kennst

Ihren ersten richtigen TV-Auftritt hatte Kim 2021 bei „Der Bachelor“. Sie wollte damals das Herz von Nico Griesert für sich gewinnen, musste aber die RTL-Show in der vierten Nacht der Rosen verlassen. Vergebens auf der Suche nach der großen Liebe versuchte sie sich 2022 als Verführerin bei „Temptation Island“. Dort musste sie die Show unfreiwillig verlassen.

Im Anschluss ging es für Kim Virginia Hartung in die Serie „Bachelor in Paradise“. Dort traf sie auch auf ihren Ex-Freund Emanuell und es folgt die nächste Pleite. Sie musste in der ersten Nacht die Show bereits verlassen. Sie gab die Suche nach der großen Liebe nicht auf und ging in das Reality-Format „Are you the one – Reality-Stars in Love“. Dort bahnte sich eine Romanze mit Kandidat Mike Heiter an. Mehr als das wurde es aber nicht. Danach sahen sich die beiden im australischen Dschungel wieder. Hier auch mit dabei ist Fabio Knez, er war ebenfalls Kandidat bei „Are you the one?“.

Im Dschungelcamp war auf Kims direkte Art verlass. Des Öfteren gab es Zoff und Zickenkriege. Im Mittelpunkt: Mike Heiter. Der Essener und die Mannheimerin kamen sich in der Vergangenheit näher. Das Mike mit Leyla Lahouar anbandelte, gefiel Kim gar nicht. Sie sorgte immer für ordentlich Zündstoff und musste letztendlich an Tag 13 den Busch verlassen. 2024 war Kim Virginia in dem Format „Prominent getrennt“ zusammen mit ihrem Ex-Freund Emanuell zu sehen. Doch Kim Virginia musste das Format nach einer Ohrfeige frühzeitig verlassen.

Jahr TV-Auftritte 2021 Der Bachelor 2022 Temptation Island 2022 Bachelor in Paradise 2023 Are you the one – Reality Stars in Love 2024 Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! 2024 Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen 2024 Beauty & The Nerd 2025 Promis unter Palmen TV-Auftritte von Kim Virginia Hartung

Auch bei „Beauty & The Nerd“ hielt Kim den Ball nicht flach

Ein Comeback war bei „Bachelor in Paradise“ oder „Are you the one?” nicht in Sicht. Dort war sie nämlich bereits. Im Jahr 2024 war Kim Virginia aber in einem weiteren Format zu sehen sein: „Beauty & The Nerd“. Dieses Mal bei Pro7. Als Salvatore Vassallo die Villa in Thailand betrat, war klar, dass Kim den Ball nicht flach halten würde – denn diese zwei Reality-Stars verstehen sich überhaupt nicht. Während Kim die frauenfeindlichen Aussagen von Salvatore auf den Zeiger gehen, hält dieser die Blondine für fake. Für Kim Virginia ist klar, „wer den als Beziehung nimmt… Gute Nacht!“ Aber auch mit anderen Beautys geht es auf der Insel in den wortwörtlichen Bitch-Fight.

Als Kim wegen eines Missverständnisses zum Strippen überredet werden soll, bezeichnet sie andere Beautys als „Bitches“ – und damit kommt es zur Eskalation. Es hagelte heftige Beleidigungen. Wer am Ende trotz allem zu Kim steht, ist ihr Nerd Collin, der sich kurz vor dem Finale durch einen Unfall heftige Verletzungen zulegte. Mit Collin an ihrer Seite gelang es Kim Virginia, Salvatore im Finale auszustechen und ergatterte mit dem Sieg bei „Beauty & The Nerd“ die 50.000 Euro. Ob sie auch bei „Promis unter Palmen gewinnen wird, bleibt abzuwarten.

Foto: IMAGO/STAR-MEDIA



Über Kim Virginia Hartung kennst du nun alle wichtigen Fakten. Wir verraten dir aber auch noch, was du über David Odonkor wissen musst.