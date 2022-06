Günther Jauch: Plötzlich stürmt SIE seine Show – „Nicht euer ernst“

Normalerweise zeigt Frauke Ludowig bei „Exklusiv Weekend“ am Abend immer die neuesten News rund um die Stars und Sternchen. Jetzt hat RTL jedoch einen richtigen Hammer angekündigt.

RTL hat für die Sendung am Sonntag spontan jedoch drei ganz besondere Gäste eingeladen. Einer von ihnen: Günther Jauch.

RTL: Frauke Ludowig verkündet Hammer in Live-Show

Die Primetime am Samstag (18. Juni) gehörte mal wieder den drei Show-Giganten Thomas Gottschalk, Barbara Schöneberger und Günther Jauch. In der „Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show“ tauchte mitten in der Übertragung plötzlich Frauke Ludowig mit einer Breaking-News auf.

--------------------

Das ist die RTL-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“:

Live-Show auf RTL

es gibt bislang zwei Staffeln

Günther Jauch, Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk müssen Improvisationstalent live unter Beweis stellen

das Prinzip: Erst, wenn die Sendung beginnt, wissen sie, wer moderiert und wer gegen wen antritt

am Ende gibt es einen Gewinn in Höhe von 50.000 Euro

--------------------

Die RTL-Moderatorin verkündete den Ahnungslosen eine richtige Hammer-Nachricht. „Morgen tretet ihr Drei als Band auf.“ Danach schaute die 58-Jährige in entsetzte Gesichter. Doch sie hatten richtig gehört. Name und Titelauswahl der Band stehen auch schon. Unter dem Namen „Null-Hit-Wonder“ tritt das Trio mit dem Hit „Über den Wolken“ von Reinhard Mey zum ersten Mal auf. Um das Lied einzuproben, haben die drei keine 24 Stunden Zeit. Denn schon am Sonntag sollen sie um 19.05 Uhr bei „Exklusiv Weekend“ auftreten.

„Leute, das ist nicht euer Ernst“, schimpfte Jauch noch, doch da war es schon zu spät.

RTL hat sich für Thomas Gottschalk (l.), Barbara Schöneberger (m.) und Günther Jauch (r.) etwas ganz besonderes einfallen lassen. Foto: picture alliance / Stefan Gregorowius | Stefan Gregorowius

RTL: Auftritt in unter 24 Stunden – Zuschauer in heller Vorfreude

Zumindest Schöneberger verfügt ja über Gesangstalent. Immerhin hat sie bereits drei Alben als Sängerin rausgebracht. Günther Jauch soll die Blockflöte beherrschen. Welche Rolle Thomas Gottschalk in dem Trio spielt, muss wohl noch herausgefunden werden.

--------------------

--------------------

Im zweiten Spiel konnte der ehemalige Moderator von „Wetten dass…“ schon mal proben. Dabei bekam er Musik auf die Ohren und musste den Song mitträllern. Der 72-Jährige fragte: „Hört ihr mich“. Band-Kollege Jauchs trockene Antwort: „Ja, leider!“

Sei es drum, die drei Show-Giganten waren sich bislang ja noch für keinen Spaß zu schade. Die Zuschauer freuen sich auf jeden Fall schon auf den Auftritt. Hier ein paar Twitter-Reaktionen: