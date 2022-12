RTL zeigt „Jauch gegen 2022“: TV-Panne nimmt unerwartet Wendung

In seinem Format „5 gegen Jauch“ hat Moderator Günther Jauch schon oft bewiesen, dass er was auf der Pfanne hat. Zum Jahresabschluss zeigt der Sender RTL jetzt eine Sonderausgabe des Formats, wo acht bekannte TV-Gesichter gegen den 66-Jährigen antreten und sich in Fragen zum Jahr 2022 messen.

Mit von der Partie am Sonntagabend (18. Dezember): Ikke Hüftgold, Evelyn Burdecki, die beiden Ehrlich-Brothers, Nina Moghaddam, Frauke Ludowig, Twenty4tim und Susanne Daubner. In spannenden Duell-Runden treten sie gegen Günther Jauch an. Doch plötzlich geschieht etwas, womit keiner jemals gerechnet hätte.

RTL: Panne bei „Jauch gegen 2022“ – plötzlich fliegt ein Ring

Als Moderatorin Nina Moghaddam im Einzelduell mit Günther Jauch steht, ist ihr leicht anzumerken, dass sie total nervös ist. Schließlich hängt zu diesem Zeitpunkt der Show der Sieg der Promis von ihrer Performance ab. Als sie wild gestikuliert, passiert es dann schließlich: Sie verliert ihren Ring vom Finger, der erstmal flöten geht.

Ihre Kollegin Susanne Daubner ist anschließend die glückliche Finderin des Schmuckstückes und überreicht es prompt an den Moderator der Sendung, Oliver Pocher. Was der dann mit dem Ring vorhat, hätte keiner gedacht.

RTL: Oliver Pocher macht Moderatorin Fake-Antrag

„Jetzt kommen wir zum romantischen Teil“, kündigt der Comedian Oliver Pocher an. Mit dem Ring in der Hand geht er prompt in Richtung der Moderatorin und sagt: „Nina, ich habe gesehen, wie du hier reingekommen bist. Und ich weiß, ich habe Fehler gemacht. Aber willst du …?“

Etwas überrumpelt spielt Nina Moghaddam letztendlich mit und lehnt dankend ab: „Behalte ihn! Um Gottes Willen, behalte diesen Ring!“ Nach dieser Showeinlage geht es für sie allerdings direkt weiter im Text. Nach der Fragerunde sichert die 41-Jährige letztendlich den Sieg für die Prominenten und 35.000 Euro für die Zuschauer, die im Promibereich sitzen.

