Günther Jauch verrät, was er von Thomas Gottschalk gelernt hat – DAS hätte wohl niemand gedacht

Günther Jauch (66) gehört wohl zu den beliebtesten Moderatoren am deutschen TV-Himmel. Nach seiner Tätigkeit beim Radio stieg er mit 29 Jahren ins Fernsehgeschäft ein, ist also mittlerweile ein alter Hase im Business. Seine Aufgaben meistert er stets souverän. Doch so gelassen und gelöst wie heute war das RTL-Gesicht nicht immer.

Wenn Günther Jauch Sendungen wie „Wer wird Millionär?“ moderiert scheint es, als würden ihm die passenden Worte nur so zufliegen. Mit viel Charme und Witz begeistert er seine Zuschauer, bringt sie oft zum Lachen. Vor allem aber in der Sendung „Denn sie wissen nicht, was passiert“, in der er regelmäßig zusammen mit Thomas Gottschalk (72) und Barbara Schöneberger (48) zu sehen ist, ist eine gehörige Portion Spontanität und Humor gefragt. Immerhin ist die Sendung live und das Trio weiß – wie der Titel es bereits verrät – nicht, was passieren wird.

Günther Jauch und Thomas Gottschalk kennen sich schon viele Jahre

Und auch hier hat Jauch stets einen lockeren Spruch auf den Lippen, scheint sich wenig Gedanken zu machen. Wer würde da auf die Idee kommen, dass sich der immer so locker wirkende Jauch früher stundenlang auf Auftritte vorbereitet hat, um bloß nicht in ein Fettnäpfchen zu treten?

Aber genauso war das früher, wie er im Best of von „Denn sie wissen nicht, was passiert“, verrät! Sein größter Lehrer in Hinsicht Gelassenheit? Kollege Thomas Gottschalk! Die zwei moderierten von 1985 bis 1989 gemeinsam die B3-Radioshow. Gottschalk moderiete von 14 bis 16 Uhr, Jauch folgte von 16 bis 17.30 Uhr. Bekannt wurden die beiden durch ihre Sticheleien in der Show. Bis heute necken sich die beiden auch vor laufenden Fernsehkameras immer noch liebevoll.

Günther Jauch lernte Gelassenheit von Gottschalk

Doch neben all den kleineren Neckereien – gelernt hat Jauch von seinem Show-Kollegen trotzdem einiges. „Wenn ich irgendwas von Thomas im Laufe meines Lebens gelernt habe, dann ist es tatsächlich in allen möglichen Lebenslagen eine gewisse Wurschtigkeit zu zeigen. Also ich hab früher immer hunderte von Seiten und Informationen und Lexika-Wissen in mich aufgesogen, um in der Sendung besonders gut oder originell auszusehen. Er hat sich auf nichts vorbereitet und war dann regelmäßig der Lustigere von uns beiden“, berichtet der RTL-Moderator. Na, wer hätte das bei dem sonst immer so entspannt wirkenden Günther Jauch gedacht?