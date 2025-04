„Let‘s Dance“-Star rechnet eiskalt ab – „Sehr verletzt“

Die Komikerin Maria Clara Groppler (26) schwebte in der „Let‘s Dance“-Staffel des vergangenen Jahres mit Mikael Tatarkin über das Tanzparkett. Doch der Traum endete schnell: Plötzlich mussten sie sich nach der ersten Show schon wieder verabschieden.

Dennoch behielt Maria Clara die Leidenschaft fürs Tanzen. Mit Mikael feilte sie gemeinsam an neuen Choreografien, teilte sie auf Instagram und erntete dafür den Zuspruch ihrer Follower.

Beim „Let‘s Dance“-Karfreitagsspecial (18. April 2025) belegten die beiden den 11. Platz der beliebtesten Promis aller vergangenen Staffeln. Doch die Freude darüber währte nur kurz: Ein Jury-Urteil brachte sie auf die Palme. Auf Instagram machte Maria Clara nun ihrem Ärger Luft.

„Let‘s Dance“: Maria Clara Groppler zeigt sich fassungslos

In Maria Clara kamen Erinnerungen an das frühe Aus hoch. Damals warf ihr die Jury fehlenden Ehrgeiz vor – zu viel Spaß beim Training, zu wenig Biss, so der Vorwurf. Ein Stich, der sitzt.

Jetzt rechnete die ehemalige „Let‘s Dance“-Teilnehmerin in einem Instagram-Video mit der Show ab. Sie sagte deutlich, dass sie die Kritik „tatsächlich sehr verletzt“ habe. Außerdem betonte die 26-Jährige, dass sie deutlich ehrgeiziger sei, als es in der Sendung dargestellt wurde.

Maria Clara Groppler fühlt sich falsch dargestellt

Es wurde zudem völlig vergessen, dass sie mit der Comedy und Späßen ihr Geld verdiene. Mit dem Blick auf vergangene „Let‘s Dance“-Staffeln stellte sie fest: „Bei Comedians wie Oliver Pocher wird das komplett abgefeiert, aber bei dir als Frau denkt man sich so: Die hat ja gar keinen Ehrgeiz.“

Schlussendlich wird ihre Leidenschaft fürs Tanzen dennoch umso mehr bestehen bleiben. Dabei können sich ihre Follower bestimmt über weitere Tanzvideos von Maria Clara freuen.