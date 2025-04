„Let’s Dance“-Fans nach Ankündigung auf 180 – „Schaue nicht mehr“

Jetzt ist es offiziell: Simone Thomalla muss „Let’s Dance“ verletzungsbedingt abbrechen (wir berichteten). Für einige Fans kommt diese Nachricht allerdings nicht überraschend. Schließlich hat die Schauspielerin bereits in der Sendung vor der Osterpause über Knieschmerzen geklagt.

Was heißt das jetzt für die Show? Auf Instagram wurde am Dienstag (22. April) mitgeteilt, dass Christine Neubauer, die in der letzten Sendung ausgeschieden war, gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin zu „Let’s Dance“ zurückkehren wird. Was bei dem einen für Freude sorgt, lässt den anderen enttäuscht zurück.

„Let’s Dance“: Simone Thomalla ist raus

„Leider müssen wir uns vorzeitig von Simone Thomalla verabschieden. Verletzungsbedingt wird sie bei ‚Let’s Dance‘ nicht weitertanzen können. Gute Besserung liebe Simone und danke, dass du ein Teil von ‚Let’s Dance‘ warst“, heißt es auf Instagram.

Die Kommentare zu der Verletzung der Schauspielerin und der daraus resultierenden Rückkehr von Christine Neubauer überschlagen sich innerhalb kürzester Zeit. Die Meinungen sind dabei gemischt.

„Let’s Dance“-Fans werden deutlich

Auf Instagram sorgt die Ankündigung für ordentlich Diskussionsstoff bei den Fans. Während sich einige über die Rückkehr von Christine Neubauer freuen, können andere dem Ganzen so gar nichts abgewinnen:

„Dann scheidet halt mal keiner aus! Warum muss man raus gewählte Kandidaten dann zurückholen? Das will kein Mensch!“

„Och nö. Ich war so froh, dass sie raus ist. Ihre Art ist einfach sowas von überdreht, laut und anstrengend.“

„Oh schade, hätte die Simone so gern weiter gesehen. Aber Gesundheit geht vor. Wünsche Simone gute Besserung. Über die Rückkehr von Christine bin ich nicht so begeistert. Jetzt quatscht sie uns wieder zu.“

„Das ist lächerlich und genauso habe ich es vorher gesagt. Ich bin raus. Schaue nicht mehr!“

RTL zeigt die neue Staffel von „Let’s Dance“ ab dem 21. Februar um 20.15 Uhr im TV-Programm. Anschließend gibt es die Folgen auch in der Mediathek bei RTL+.