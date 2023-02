RTL-Star Frauke Ludowig zeigt sich Zuhause im sexy Sport-Outfit – im Hintergrund fällt ein Detail sofort auf

Sonntag scheint bei RTL-Star Frauke Ludowig nicht nur der Job bei „Exclusiv“ auf dem Programm zu stehen, sondern auch ein ausgiebiges Workout. Die Moderatorin hat sich dafür extra in Schale geschmissen, posiert sexy vor dem Spiegel und nimmt ihre Fans mit bei der Sportsession.

Das Ganze findet in Fraukes Haus in Köln statt. Doch nicht nur der Look der RTL-Moderatorin steht im Fokus, sondern ein ganz anderes Detail, das sich im Hintergrund verbirgt.

RTL-Star Frauke Ludowig im sexy Sportoutfit

Frauke Ludowig zeigt sich des Öfteren mal in ihrem Hausflur vor dem Spiegel, teilt dort zum Beispiel neue Outfits für ihre Instagram-Follower. Jetzt überrascht die 59-Jährige mit einem kurzen Clip, trägt darin ein pinkfarbenes, hautenges Sport-Outfit. Dazu schreibt sie: „Sundays… Vor der Arbeit ist nach dem Sport! Ich freue mich schon total auf unsere Sendung nachher. RTL Exclusiv am 19.05. mit megastarken Geschichten! Aber jetzt geht’s erst mal mit Bewegung los… Startet gut in den Tag, eure Frauke.“

Dass die Wahl-Kölnerin sich mit dem Datum vertan hat und anstelle 19.02. den 19.05. schreibt, fällt Niemandem auf – und ihr selbst schon gar nicht. Wohl aber, dass es im Hintergrund ihres Flures etwas chaotisch zugeht. Deshalb schreibt der RTL-Star noch: „Ach so… und irgendwann zwischendurch räume ich auch die Schuhe in den Schrank.“

RTL-Star Frauke Ludowig: Chaos im Hintergrund

In der Tat tummeln sich im Flur Schuhe über Schuhe, die den sonst so aufgeräumten Hauseingangsbereich etwas voller aussehen lassen. Ihre Fans finden’s aber gar nicht schlimm. Im Gegenteil: „Finde das sehr sympathisch mit den Schuhen und hab mir gedacht ‘ok auch bei Frauke läuft das so‘“, kommentiert zum Beispiel eine Followerin.

Die restlichen Fans sind derweil geflasht vom Body der RTL-Beauty:

„Wow sexy“

„Klasse siehst du aus“

„Wow mega Body.“

„Chapeau“

Im weiteren Verlauf des besagten Clips folgt übrigens der Beweis in Form einer kurzen Video-Sequenz, dass Frauke Ludowig nicht einfach nur Sportklamotten trägt, sondern auch auf dem Crosstrainer eine gute Figur macht.

Wer Frauke nach dem Sport noch beim Arbeiten sehen möchte, der kann das bei RTL „Exclusiv“ am Sonntag um 19.05 Uhr tun.