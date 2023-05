RTL-Star Evelyn Burdecki oben ohne – Fans flippen bei diesem Strand-Schnappschuss aus

Hui, dieser Strand-Schnappschuss von Evelyn Burdecki lässt ihre Fans ausflippen!

Denn der RTL-Star trägt nicht nur ein knappes Bikini-Höschen, sondern hat das Oberteil gleich ganz weggelassen. Klar, dass da so manch einer zweimal hinschauen muss.

RTL-Star Evelyn Burdecki zeigt sich oben ohne

Es scheint ganz so, als mache sich Evelyn Burdecki frei – und das nicht nur im übertragenden, sondern auch im wortwörtlichen Sinne. Sie wirft ihren Blick auf dem Strand-Schnappschuss über ihre linke Schulter. Schaut lächelnd in die Kamera. In der linken Hand hält sie einen Apfel – und verdeckt mit ihrem Arm gleichzeitig ihre Brust.

+++RTL-Moderatorin teilt intime Aufnahmen – „Ja, ich bin nackt“+++

Denn der RTL-Star posiert oben ohne für das Bild. Ein Anblick, an dem sich auch viele Fans nicht sattsehen können. „Sie kann es zeigen“, kommentiert jemand. „Hammer Frau“, meint jemand anderes. Und es scheint ganz so, als wäre das Bikini-Oberteil nicht das einzige, von dem sich die 34-Jährige befreit hat.

Evelyn Burdecki befreit sich von Ballast

So schreibt sie in Reim-Form: „Meine Wohnung ist weg, so ein Dreck, aber ohne vier Wände, hat man auch wieder freie Hände und neue Gedanken ohne Schranken“. Und weiter: „So läuft es in der Findungsphase, neue Impulse und Ideen, so kann’s gehn, wenn man sich von Ballast befreit, es kommt was Neues, ich bin bereit.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mehr News:

Schon vor einigen Wochen erklärte Evelyn Burdecki in ihrer Instagram-Story, dass sie ihre Wohnung zum 1. Mai gekündigt hat, berichtet „RTL“. Eine neue Bleibe habe sie noch nicht. Und die braucht sie scheinbar auch nicht. „Ich werde dann mit meinen Koffern und Tüten reisen“, sagte die 34-Jährige. „Ich habe da so Lust drauf. Aktuell bin ich alleine, also werde ich die Zeit genießen.“ Ihre Sachen werde sie derweil bei ihrer Mama in der Garage unterbringen.