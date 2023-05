RTL-Moderatorin teilt intime Aufnahmen – „Ja, ich bin nackt“

Das sieht man wohl auch nicht alle Tage: RTL-Moderatorin Jana Azizi meldet sich mit einem Video bei ihren Fans auf Instagram und ist dabei splitterfasernackt. Was hat es mit den ungewöhnlichen Nackedei-Aufnahmen auf sich?

Jana Azizi stellt sich, wie Gott sie schuf, vor die Kamera. Dazu muss man jedoch sagen, dass der RTL-Star natürlich darauf achtet, dass die Fans nichts zu sehen bekommen. Trotzdem geht sie das Risiko ein. Doch wofür das Ganze?

RTL-Moderatorin auf hoher See

Für eine Reportage der RTL-Sendung „Explosiv – Das Magazin“ ist Jana Azizi samt Kamerateam für eine Woche unterwegs, wie sie vor wenigen Tagen auf Instagram mitteilt: „Ihr Lieben! Heute geht es los: Eine Woche sind wir jetzt als Team in Athen und auf dem Meer für euch unterwegs – Was richtet die Fischindustrie und der Plastikmüll mit unseren Meeren an und was kann jeder Einzelne für eine bessere Zukunft beitragen?“

Wie es scheint, wohnt die Moderatorin dementsprechend für ein paar Tage auf einem Segelboot. Und das auf engstem Raum, wie sie in ihrer Instagramstory am Samstag (6. Mai) erzählt. Um ihren Fans einen Eindruck davon zu geben, zeigt die gebürtige Ukrainerin ihr Mini-Badezimmer. Und das kurz, bevor sie duschen gehen möchte.

„Ja, ich bin nackt“

Schon zu Beginn des Videos lässt sich erahnen, dass die RTL-Moderatorin wohlmöglich kaum bis gar nicht bekleidet ist. Zumindest ihre Schultern liegen komplett frei. Doch die Frage, die sich viele stellen dürften, beanwortet Jana Azizi von ganz allein: „Ja, ich bin nackt, aber man sieht natürlich nichts. Ich muss euch gerade was zeigen.“

Zu sehen ist das kleine Badezimmer der 34-Jährigen, wo lediglich ein WC und ein Waschbecken zu sehen ist. Doch wenn man einen Hebel betätigt, kommt plötzlich eine Dusche aus der Wand. „Da geht es jetzt rein“, verabschiedet sich die Moderatorin und beendet das Video ohne weitere Zwischenfälle.

