RTL: Zuschauer gehen auf Moderatorin los – „Ganz, ganz schlimme Folge“

Er galt von Anfang an als großer Favorit, doch so langsam bröckelt die Fassade. Lucas Cordalis war mit dem festen Willen ins „Dschungelcamp“ eingezogen, seinen Vater Costa zu beerben. Doch nun scheint sich der große Plan langsam aber sicher in Luft aufzulösen. Und selten wurde dies so sichtbar wie am Donnerstagabend (26. Januar) bei RTL.

Er sage nicht alles, was er denke, verriet Lucas im Gespräch mit Gigi und Papis und brach damit ungewollt einen Streit vom Zaun. Unehrlich sei er, so hieß es. Er zeige nicht sein wahres Gesicht, spiele seinen Fans vor den Bildschirmen nur etwas vor. Es kam zum Streit. „Lucas, mach nicht ein auf Opfer“, schrie Gigi ihn an. Ein Zoff, wie er nur selten im Dschungel vorkam. Verständlich also, dass das Thema auch in der „Stunde danach“ aufkam.

RTL-Zuschauer im Clinch

Mit Gästen wie Olivia Jones oder Natascha Ochsenknecht diskutierte RTL-Moderatorin Angela Finger-Erben die Szenen und schnell zeigte sich, dass die Moderatorin und die Ex-Camper sich eher auf die Seite von Gigi und Papis schlugen.

„Ich glaube, er hat diesen Königsdruck. Er ist in dieser Rolle gefangen, der muss jetzt König sein. Er sieht sich als griechischer Dschungelthronfolger und das funktioniert so auch nicht“, stellte Olivia Jones fest. Und auch Angela Finger-Erben schlug in eine ähnliche Kerbe. Er habe sich entlarvt gefühlt, stellte die Moderatorin fest.

Für die treuen Fans von Lucas Cordalis ein absolutes No-Go. Sie gehen auf Finger-Erben und ihre Gäste los. „Ganz, ganz schlimme Folge heute“, heißt es beispielsweise bei Instagram. Und eine weitere Zuschauerin schreibt: „Ich finde es schade, dass in jeder Sendung die Tatsachen verdreht werden, so als ob keiner die Sendung vorher wirklich gesehen hat. Aber heute war es besonders unerträglich. Es hat doch jeder gesehen, dass Papis schon während der Prüfung extrem wütend auf Lucas war und er und der unerzogene Gigi alles umgedreht haben. Schade, dass ihr versucht, solch furchtbare Menschen gut dastehen zu lassen.“