RTL verkündet Show-Hammer – Fans werden deutlich! „Will keiner sehen“

Der Kölner Sender hat eine neue Unterhaltungs-Show in der Pipeline. An zwei Samstagen können sich die Zuschauer auf spannende Wettkämpfe freuen. Das Promi-Trio Tim Mälzer, Jens „Knossi“ Knossalla und Elton tritt gemeinsam im Team gegen wahre Champions an. Nach der offiziellen Verkündung reagieren manche Fans allerdings alles andere als erfreut!

RTL-Sendung mit Mälzer, Knossi und Elton

Auf Instagram macht RTL nun offiziell, wann die neue Show endlich an den Start geht. Gleich zwei Termine stehen dafür nun fest: der 20. April und der 27. April. Erste Informationen gibt es für die Nutzer auch. So wird das Spektakel beispielsweise von Laura Wontorra moderiert.

„In dieser neuen Show treten unsere drei mutigen Prominente Elton, Jens „Knossi“ Knossalla und Tim Mälzer im Team gegen wahre Champions an. Ob sportliche Höchstleistungen, Gedächtnisakrobatik oder abgefahrene Weltrekorde – eines vereint sie alle: Echte Leistung und echte Leidenschaft!“, heißt es in einem Instagrambeitrag des Senders. Während sich zahlreiche Fans auf den Start freuen, hält sich die Euphorie bei anderen eher in Grenzen.

RTL-Zuschauer üben scharfe Kritik

In den Kommentaren äußern zahlreiche Fans, dass sie sich auf die zwei Folgen mit Elton, Jens „Knossi“ Knossalla und Tim Mälzer freuen. Doch andere haben besonders bei dieser Besetzung was zu meckern:

„Wann rafft ihr es eigentlich, dass diesen Knossi keiner sehen will?“

„Schaue nur wegen Tim Mälzer.“

„Schade, dass immer Laura Wontorra engagiert wird. Gebt doch auch mal anderen Sportmoderatorinnen die Chance.“

„Da sind zwei absolute Abschaltgründe dabei.“

RTL zeigt „Drei gegen Einen – Die Show der Champions“ am 20. April und am 27. April, jeweils um 20.15 Uhr im TV-Programm.