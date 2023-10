RTL: Dieter Bohlen über neue DSDS-Staffel – „Dafür habe ich jahrelang gekämpft“

Die RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ wäre nicht das Selbe ohne ihn als Chef-Juroren – Dieter Bohlen. Der mittlerweile 69-Jährige verhalf bereits einer Vielzahl junger Gesangstalente zu großen Erfolgen. Bereits seit dem Jahr 2002 sitzt er am Jury-Pult der RTL-Show, nach einer zweijährigen Pause kehrte Bohlen in diesem Jahr zu „DSDS“ zurück.

Auch im kommenden Jahr wird es eine neue Staffel von „DSDS“ geben, bereits zum 21. mal kämpfen Kandidaten um den Sieg der beliebten RTL-Show und den Beginn einer erfolgreichen Musikkarriere. In einem Interview mit RTL gab Pop-Titan Bohlen nun eine überraschende Änderung für die kommende Staffel bekannt.

Dieter Bohlen plaudert aus dem Nahkästchen

Auch nach all den Jahren als Chef-Juror der RTL-Show „DSDS“ scheint Bohlen noch nicht genug von dem Coaching junger Gesangstalente zu haben. In einem Interview mit dem Sender RTL gibt der Pop-Titan nun eine gravierende Änderung der Teilnahmebedingungen für die kommende Staffel bekannt. Für die 21. Staffel wird es keine Altersobergrenze geben, jede Person ab 16 Jahren kann sich bei „DSDS“ bewerben. Diese Neuerung schien Produzent Bohlen ganz besonders am Herzen gelegen zu haben: „Ich habe jahrelang dafür gekämpft, dass wir diese blöde Altersgrenze weglassen. Es gibt bestimmt Personen, die sich in ihren Zwanzigern noch nicht getraut haben. Das ist für mich das Reizvolle an der neuen Staffel. Auch eine 85-jährige Oma kann mitmachen und über ihr ganzes Leben reflektieren – das ist eine tolle Bereicherung für die Sendung.“ Ob sich tatsächlich Senioren bewerben werden, bleibt abzuwarten.

Für die kommende Staffel hat sich Bohlen außerdem etwas vorgenommen, der Fernsehstar berichtet: „Auch ich gebe mir Mühe, nett und lieb zu sein. Oftmals stehen jedoch Menschen vor mir, die glauben, sie seien die größten Sänger aller Zeiten. Ich habe dann das Gefühl, sie einnorden zu müssen. Menschen eine falsche Hoffnung zu geben, ist nicht richtig. Wenn ich keine Chance sehe, sage ich es ihnen auch.“ Als zweiter Juror wird Sänger Pietro Lombardi am Jury-Pult Platz nehmen.

Dieter Bohlen freut sich besonders auf den Auslands-Recall und die warmen Temperaturen vor Ort. Außerdem schwärmt der Pop-Titan: „Ich selbst habe auch mit allen Mitteln vor zehn Jahren die Bühne gesucht. Zu sehen, wie sich manche Kandidatinnen und Kandidaten mit der Hilfe der Vocal Coaches und uns entwickeln, bereitet mir ein schönes Gefühl.“ Die 21. Staffel wird in diesem Jahr etwas später starten, zuvor wird Bohlen beim „Supertalent“ zu sehen sein.