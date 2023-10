Günther Jauch: Heftige „Wer wird Millionär?“-Enthüllung – DAMIT hätte wohl niemand gerechnet

Bereits seit 24 Jahren stellt die RTL-Sendung „Wer wird Millionär?“ das Allgemeinwissen der deutschen Fernsehzuschauer auf die Probe. In der beliebten Rateshow bekommen sechs Kandidaten die Möglichkeit dazu, eine Million Euro zu gewinnen. Lediglich fünfzehn Wissensfragen müssen sie dafür richtig beantworten. Gestellt werden die Multiple-Choice-Fragen von Fernsehstar Günther Jauch.

Seit der ersten Folge im Jahr 1999 moderiert Günther Jauch das RTL-Format und begeistert die Zuschauer mit seinem Charme und Humor. Jauch startete seine Karriere beim Hörfunk, etablierte sich schnell als Fernsehmoderator und feierte im Jahr 2011 die Premiere seiner eigenen Talkshow „Günter Jauch“ im Ersten. Nun war der Quizmaster Gast einer Talkshow des Senders NDR und machte ein heftiges Geständnis.

Günther Jauch packt aus: DAMIT muss er sich zufriedengeben

Am 13. Oktober wohnte Fernsehstar Günther Jauch der tausendsten Folge der von Barbara Schöneberger moderierten „NDR-Talkshow“ bei. Jauch zeigte sich ungewohnt erzählfreudig und plauderte aus dem Nähkästchen. Demnach war er als Kind sehr schwer erziehbar und sollte auf ein Internat geschickt werden, welches schlussendlich jedoch zu teuer war. Auch über die Hochzeit mit Ehefrau Dorothea Sihler erzählt der Moderator, er habe sich mit Händen und Füßen gegen das Lied „Love is in the Air“ als erste musikalische Darbietung gewehrt. Genau dieser Albtraum ist jedoch wahr geworden, das Lied wurde gespielt und der Abend war „trotzdem sehr lustig“.

Als dann Jauchs Moderation von „Wer wird Millionär?“ zum Gesprächsthema wird, überrascht der Fernsehstar das Publikum mit einer heftigen Beichte. Das Gehalt des RTL-Stars wurde seit Beginn der Sendung im Jahr 1999 nicht erhöht. Jauch berichtet: „Ich habe damals keinen Vertrag unterschrieben, weil ich der ganzen Sache nicht so richtig getraut habe und ich habe gesagt, ich kenne es von früher: Wenn man nicht verheiratet ist, funktioniert es oft am Besten. Das Honorar wurde vor ungefähr 23 Jahren angepasst. Seitdem ist das stabil geblieben.“ Mit einem Geständnis dieser Art hätten die Zuschauer der Talkshow sicherlich nicht gerechnet.

Finanzielle Probleme scheint der Fernsehstar allerdings nicht zu haben. Mit einem kecken Blick gibt er bekannt, dass es keinen Grund zur Sorge um ihn gäbe. Fans von „Wer wird Millionär?“ können sich also auf viele weitere Jahre mit ihrem Lieblingsmoderator freuen.