RTL lässt die nächste TV-Bombe platzen! Sender sichert sich international beliebtes Format

Der Kölner Sender RTL hat schon so einige Formate in ihrem Programm etablieren können, die auch in anderen Ländern erfolgreich sind. Von „Let’s Dance“, über „Wer wird Millionär?“, bis hin zu „Der Bachelor“: All diese Serien gehören mittlerweile fest zum Portfolio.

Nun kommt ein neues, international erfolgreiches Format hinzu! Wie der RTL am Montag (21. August) bekannt gegeben hat, wird Sonja Zietlow die Moderatorin einer neuen Reality-Krimi-Show, die ab dem 20. September im Free-TV zu sehen sein wird. Die Zuschauer können sich dabei auf prominente Gesichter freuen.

RTL bringt „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ an den Start

In einer offiziellen Pressemitteilung lässt RTL die TV-Bombe nun platzen. Dort heißt es: „September, immer mittwochs, 20.15 Uhr beginnt auch bei RTL das aufregende Spiel um Schein und Sein. Über sechs Folgen hinweg werden die Zuschauer durch raffinierte Täuschungen, Misstrauen, Wahrheiten und Lügen in Atem gehalten. Die Zutaten: 16 Prominente, die im Spiel um einen Silberschatz im Wert von bis zu 50.000 Euro die Wahrheit nach Belieben auf den Kopf stellen.“

Das Konzept der Sendung wurde bereits in 25 TV-Märkte weltweit lizenziert. Welche Promis hierzulande in der Show zu sehen sein werden, ist noch nicht bekannt. Doch der erste Trailer scheint bereits gut bei den Zuschauern anzukommen. Auf Instagram fallen die Reaktionen überwiegend gut aus.

RTL-Zuschauer können es kaum erwarten

Nach dieser Ankündigung scharen die Zuschauer schon mit den Hufen. Viele freuen sich endlich auf etwas Neues im Programm von RTL. Die Kommentare sprechen zumindest schonmal für sich:

„Das guck‘ ich mir mal an. Hört sich gut an.“

„Da bin ich ja mal gespannt, welche Promis da kommen sollen. Hoffentlich keine Z-Promis.“

„Darauf bin ich so gespannt, endlich mal wieder was anderes Frisches!“

„Juhu, die nächsten Reality-TV-Wochen sind gesichert!“

RTL zeigt „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ ab dem 20. September um 20.15 Uhr im Free-TV. Abonnenten von RTL+ können die erste Folge sogar schon eine Woche vorher in der Mediathek streamen.