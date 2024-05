„Armes Deutschland“: RTL Zwei enthüllt nach Ausstrahlung Brisantes

In der RTL Zwei-Dokumentation „Armes Deutschland“ werden Menschen begleitet, die am Existenzminimum leben. Viele der Protagonisten leben in sozialen Brennpunkten, sind arbeitslos oder beziehen staatliche Hilfen wie Bürgergeld. Am Dienstagabend (30. April) zeigte der Privatsender neue Folgen der Sendung. Doch was dann geschah, hätte wirklich niemand erwartet

„Armes Deutschland“ startet schwach in den Abend

An diesem Dienstagabend hatten es die Sender des linearen Fernsehens alles andere als leicht. Denn beim Streaming-Dienst Amazon Prime lief das Champions-League-Halbfinale zwischen dem FC Bayern und Real Madrid, welches natürlich zahlreiche Zuschauer vor die Bildschirme brachte.

Das machte sich anfangs auch bei RTL Zwei bemerkbar – zumindest, was die Zahlen angeht. Wie der Branchendienst „DWDL“ berichtet, schalteten zur besten Sendezeit gerade einmal 400.000 Zuschauer ein. Im Vergleich zur letzten Woche sind das 180.000 weniger. Grund zur Freude gab es am Ende des Tages dann doch – und das im wahrsten Sinne des Wortes.

„Armes Deutschland“: Einschaltquoten explodieren plötzlich

Während die Episode zur Primetime enttäuschte, fanden die Zuschauer anscheinend mehr Gefallen an der Wiederholung um 22.15 Uhr. Die alte Folge erzielte mit 0,47 Millionen Zuschauern nicht nur eine höhere Reichweite, sondern ließ den Marktanteil auf 7,1 Prozent ansteigen. Und das war noch nicht alles. Als ab 1:57 Uhr nochmal die Folge von 22:15 Uhr gezeigt wurde, stieg der Marktanteil sogar noch weiter auf 18,1 Prozent.

RTL Zwei zeigt die neuen Folgen von „Armes Deutschland“ immer dienstags ab 20.15 Uhr im TV-Programm und anschließend in der Mediathek bei RTL+.