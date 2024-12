RTL-Stars kämpfen gegen die Kilos: „Krasse Bilder“

Der Kampf gegen die Kilos erfordert Disziplin, Durchhaltevermögen und viel Willenskraft! Auch wenn Familie und Freunde meist nur das Beste wollen, erschweren sie den Abnehmprozess häufig sehr. Der Grund: Fehlendes Verständnis, da sie noch nie in der Situation waren. Umso schöner ist es, wenn man zusammen mit Leidensgenossen auf ein gemeinsames Ziel hinarbeitet: Fit und gesund sein.

Genau so entwickelte sich auch eine langjährige Freundschaft zwischen Reality-TV-Liebling Detlef Steves und „Gute Zeiten, schlechte Zeiten„-Star Thomas Drechsel. Beide haben den Kilos den Kampf angesagt und mittlerweile rund 30 Kilogramm abgenommen.

Bei den RTL-Stars purzeln die Pfunde

Von 136 Kilo auf 99 – diesen Erfolg kann RTL-Bekanntheit Detlef Steves verzeichnen. Das war aber auch bitter nötig! Diagnose: Fettleber. „Ich hatte viel zu hohen Blutdruck. Ich bin Richtung Diabetes Typ 2 gegangen, rein durchs essen“, gibt Detlef „Deffi“ Steves zu. Sein Geheimnis: Er verzichtet auf Nachtisch und lässt auch das Frühstück ausfallen. Nicht nur seine Frau Nicole, sondern auch er selber bemerken positive Veränderungen an seinem Körper. „Ich habe mich noch sie so fit gefühlt“, gibt der Moerser zu.

+++ Vox-Star Detlef Steves in großer Angst – „Mussten um ihr Leben kämpfen“ +++

Auch GZSZ-Star Thomas „Tommi“ Drechsel gibt zu: „Ich war schon immer übergewichtig. Aber es war mir wurscht.“ Doch das Catering am Set mit Allem, was das Herz begehrt, hinterlässt Spuren. So fällt der Schauspieler aus allen Wolken als seine Ärztin ihn über Schlaganfall und Diabetes aufklärt. Sofort war für ihn klar: „Da hörte der Spaß für mich knallhart auf und ich wusste: Ich muss etwas ändern.“

RTL: Detti und Tommi – eine Freundschaft fürs Leben

„Let’s Dance“ war 2015 dann der Beginn einer langen Freundschaft der beiden. Während der Show purzelten bei Drechsler die Kilos doch danach fehlte ihm die Orientierung. Detlef Steves brachte ihn dann auf die Idee „Weight Watchers“ auszuprobieren. Detlef selbst war das beste Beispiel für den Erfolg des Programms. Thomas Drechsler blieb ebenfalls am Ball und konnte schnell Erfolge erzielen. So wurde mit 28 Kilo weniger auf den Rippen aus dem netten Tommi, ein cooler Typ.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auf ihrem Instagram-Account posten beide eine Bilderreihe mit gemeinsamen Erinnerungen. Detflef Steves schreibt dazu: „Seit 10 Jahren dicke Freunde!! Nur viele Kilos mussten gehen. Tommy, hab dich lieb, du Arsch.“ Auch ihre Fans sind begeistert:

„Großartig, wie krass ihr abgenommen habt. Schöne Grüße ein „Leidensgenosse“

„Krasse Bilder. Respekt!“

„Dass ihr euch gefunden habt, freut mich.“

„Zusammen habt ihr echt einen von euch abgenommen. Respekt.“

„Transformers. Bis auf die Freundschaft, denn die lässt sich nicht transformieren.“

Der Rückblick zeigt was die beiden schon gemeinsam erlebt haben: Vorher-Nachher-Bilder, „Let’s Dance“-Einblicke, gemeinsame Mahlzeiten und Reisen. Der gemeinsame Abnehmerfolg hat die beiden fürs Leben zusammengeschweißt.