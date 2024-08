Vox-Star Detlef Steves in großer Angst – „Mussten um ihr Leben kämpfen“

Eingefleischte und treue Vox-Fans werden sich noch genau an das Unterhaltungsformat „Detlef muss reisen“ erinnern. Protagonist und Namensgeber der Sendung ist kein Geringerer als Detlef Steves, der durch die Sendung hierzulande berühmt wurde.

Bis heute ist Detlef Steves in einigen deutschen TV-Formaten zu sehen. Und auch auf Instagram ist der Kumpel von Hundeprofi Martin Rütter aktiv. Neulich teilte er dort jedoch keine sonderlich guten Nachrichten.

Vox-Star Detlef Steves mit Hiobsbotschaft

Eigentlich hatten Vox-Star Detlef Steves und seine Ehefrau Nicole Steves allen Grund zu feiern. Ihr Hund Kai Uwe wurde 14 Jahre alt! Doch ein unschönes Ereignis überschattete dieses Jubiläum, wie der Mann aus Moers auf Instagram mitteilt. „Manchmal liegen Freud und Leid so dicht beieinander. Am Sonntag hatte Kai Uwe seinen großen Tag. Gleichzeitig mussten wir um das Leben unserer Minki kämpfen. Sie hat die Bauchspeicheldrüse so stark entzündet, dass es nicht mehr messbar war“, heißt es.

Doch kurze Zeit später dann die erleichternde Nachricht: „Sie ist über den Berg.

Mit vereinten Kräften haben wir es geschafft. Ich hoffe, es kommt nichts mehr dazwischen und ihre Genesung schreitet voran.“ Die Fans finden emotionale Worte für Detlef und Nicole.

Vox-Star bekommt Unterstützung von seinen Fans

Unter den Fans von Detlef Steves befinden sich auch viele Hundeliebhaber, die mit der kleinen Minki mitleiden und ihre eigenen Erfahrungen teilen:

„Super, dass sie über den Berg ist. Sie hatte einen Schutzengel. Akute Bauchspeicheldrüsenentzündung ist hart. Mein Cocker ist daran leider verstorben. Nach 10 Tagen Tierklinik und viel Leid musste ich ihn erlösen.“

„Puh, da kommen mir auch direkt die Tränchen in die Augen! Dankeschön fürs Teilhaben lassen und alles Liebe für euch.“

„Ich finde es ganz wunderbar, dass ihr eure Hunde so liebevoll pflegt und immer für sie da seid – nicht nur, wenn sie jung und gesund sind, sondern vor allem dann, wenn sie wirklich Hilfe brauchen und man selber schlaflose Nächte und Sorgen hat.“

Trotz aller Strapazen für die kleine Hundedame und ihre Herrchen dürften alle nun noch glücklicher darüber sein, dass es Minki wieder gut geht.