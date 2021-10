Anna Heiser, hier im November 2018, suchte ihre Liebe in der RTL-Show „Bauer sucht Frau”.

„Bauer sucht Frau“: Anna Heiser hat großes Problem – „Schlimmer als in der Pubertät”

Bei der RTL-Show „Bauer sucht Frau“ lernten sie sich kennen und lieben. Mittlerweile sind die ehemalige Kandidatin Anna Heiser und ihr Mann, Bauer Gerald, seit drei Jahren verheiratet und wohnen zusammen in Namibia.

Die Krönung ihres Glücks ist ihr gemeinsamer Sohn Leon. Es könnte also momentan nicht besser laufen für Anna Heiser und ihre kleine Familie. Wäre da nicht dieses lästige Problem, mit dem der „Bauer sucht Frau“-Star seit einiger Zeit zu kämpfen hat.

Anna Heiser, hier im November 2018, suchte ihre Liebe in der RTL-Show „Bauer sucht Frau”. Foto: IMAGO / Sven Simon

RTL-Star Anna Heiser spricht mit Fans über Pickel-Probleme

In ihrer Instagram-Story zeigt sich Anna Heiser oft ganz privat in ihrem Alltag. Ob bei den heimischen Renovierungsarbeiten oder ganz entspannt im Garten – die 31-Jährige zeigt gerne Einblicke in ihr Leben.

----------------------------------------

Das ist „Bauer sucht Frau“:

„Bauer sucht Frau“ ist eine Datingshow bei RTL

Moderiert wird die Sendung von Inka Bause

Die Show läuft seit Oktober 2005

Mittlerweile gibt es auch „Bauer sucht Frau International“ – ein Ableger, bei dem Landwirte aus dem Ausland nach der großen Liebe suchen

Berühmte Teilnehmer der RTL-Show sind Schäfer Heinrich, Narumol sowie Uwe und Iris Abel

Die Fans warten schon gespannt auf die neuen Folgen, die ab dem 1. November 2021 bei RTL laufen

----------------------------------------

Kein Wunder also, dass die ehemalige „Bauer sucht Frau“-Kandidatin jetzt auch ganz entspannt über ein unschönes Thema redet. Ihre Pickel im Gesicht.

RTL: Anna Heiser plagt fiese Akne

In ihrer Instagram-Story erzählt Anna: „Ich kriege so ganz schlimme Pickel“, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist“.

Anna Heiser und Bauer Gerald lernten sich bei „Bauer sucht Frau” kennen und lieben. Foto: IMAGO / Horst Galuschka

Dann sagt sie: „Es ist schlimmer als in der Pubertät. Eine richtige Akne“. Ihre Vermutung: Die vielen Pickel, die sich kurioser Weise nur in der Nähe vom Mund breit gemacht haben, könnten durch ihren Sohn Leon kommen.

Der Sohn von Anna und Gerald fasse seiner Mama aktuell ständig ins Gesicht, erzählt sie – dass die kleinen Händchen dabei vorher nicht immer gewaschen und desinfiziert wurden, ist klar.

Anna Heiser: „Bauer sucht Frau Kandidatin“ fragt Fans um Hilfe

Die Pickel-Probleme einfach hinnehmen, möchte Anna aber auch nicht. Sie bittet lieber ihre Fans um Hilfe und fragt: „Vielleicht könnt ihr mir ja irgendwie Tipps geben“.

Auf die Schnelle hilft zumindest schon einmal ein Instagram-Filter, mit dem sich Anna Heiser am nächsten Tag bei ihren Fans zurückmeldet.

Warum die sonst so entspannte „Bauer sucht Frau“-Kandidatin Anna Heiser erst kürzlich die Fassung verlor und was Inka Bause mit der ganzen Sache zu tun hat, erfährst du hier.