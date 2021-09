„Bauer sucht Frau“: Anna Heiser ahnt Schlimmes – „Im schlimmsten Fall sitze ich in der Ecke und heule“

Ein großer Schritt für „Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser! Die ehemalige Kuppelshow-Teilnehmerin aus Essen, die für ihren Gerald und damit der Liebe wegen nach Namibia gezogen war, ist emotional gerade im Gefühlschaos.

Anna Heiser verbringt das kommende Wochenende zusammen mit Freundinnen. Es gibt nur einen Haken. Die „Bauer sucht Frau“-Auserwählte verreist das erste Mal ohne ihren Sohn Leon – und hat bereits böse Vorahnungen.

„Bauer sucht Frau“: Großer Schritt für Anna Heiser

Da das Büro von Anna und Gerald am Wochenende renoviert wird, ist die gebürtige Ruhrpottlerin außer Haus. In ihrer Instagram-Story verrät der „Bauer sucht Frau“-Star, wohin es gehen wird.

Das ist „Bauer sucht Frau“:

„Bauer sucht Frau“ ist eine Datingshow bei RTL

Moderiert wird die Sendung von Inka Bause

Die Show läuft seit Oktober 2005

Mittlerweile gibt es auch „Bauer sucht Frau International“ – ein Ableger, bei dem Landwirte aus dem Ausland nach der großen Liebe suchen

Berühmte Teilnehmer der RTL-Show sind Schäfer Heinrich, Narumol sowie Uwe und Iris Abel

„Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser: „Sitze in der Ecke und heule“

„Ich habe beschlossen, am Samstag Spa zu machen, also Wellness zu machen. Ich habe das mit meinen Freundinnen so geregelt … tatsächlich werde ich Freitag außerhalb von zu Hause übernachten. Die erste Nacht. Wir gehen am Freitag zu viert Essen und am Samstag zum Wellness.“

Bauer sucht Frau: Im Januar 2021 wurden Gerald und Anna Heiser Eltern eines kleinen Jungen. Foto: TVNOW

Ganz so unbefangen wie sie sich vielleicht wünschen würde, ist Anna Heiser vor ihrem Mädelstrip aber nicht. Sie erzählt weiter: „Ich habe mit Gerald gesprochen, ob er mitkommen möchte, aber er will mit Leon zu Hause bleiben. Ich bin gespannt, wie das klappt. Ich vertraue ihm soweit, aber ich habe schon zu meinen Freunden gesagt, im schlimmsten Fall sitze ich in der Ecke und heule selber, weil ich den Kleinen schon vermisse.“

Immerhin ein Lichtblick wegen ihres Sohnes: Schon am Samstagabend hat sie ihn ja wieder – und verbringt den Abend zusammen mit Gerald und Leon bei Freunden beim Grillen. Hoffentlich dann vom Wellness-Tag komplett erholt…

Auch für „Bauer sucht Frau“-Kultstar Narumol ging es kürzlich erst ohne Mann on Tour. Nicht nur war sie Kandidatin bei „Kampf der Realitystars“, auch hat sie nach der Sendung mit ihren Mädels noch einen Abstecher zum Chiemsee gemacht. Und sie war optisch kaum wiederzuerkennen! Warum, erfährst du hier >>> (jhe)