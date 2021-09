„Bauer sucht Frau”-Star Antonia: Erstes Lebenszeichen nach Krankenhaus-Schock – Foto macht Grund zur Sorge

„Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer sorgte kürzlich erst für traurige Schlagzeilen. Die Freundin von „Bauer sucht Frau“-Kandidat Patrick Romer musste ins Krankenhaus.

Auf Instagram klärte Patrick die Fans von Antonia auf und schaffte Klarheit. Bislang war es lediglich Patrick, der sich zum Gesundheitszustand seiner Freundin meldete. Am Samstagvormittag gab jetzt aber auch endlich Antonia ein Lebenszeichen von sich und meldete sich persönlich in ihrer Instagram-Story. Doch das Bild, das sie zeigt, bereitet Grund zr Sorge.

„Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer meldet sich nach Krankenhaus-Schock

Seit ihrer Teilnahme bei „Bauer sucht Frau“ ist das Model regelmäßig auf Social-Media aktiv und fast täglich in Kontakt mit den Fans. Besonders gerne spricht sie hier über ihre Beziehung zu Bauer Patrick. Der meldete sich erst kürzlich mit DIESER Nachricht bei den Anhängern von Antonia.

Das ist „Bauer sucht Frau“:

„Bauer sucht Frau“ ist eine Datingshow bei RTL

Moderiert wird die Sendung von Inka Bause

Die Show läuft seit Oktober 2005

Mittlerweile gibt es auch „Bauer sucht Frau International“ – ein Ableger, bei dem Landwirte aus dem Ausland nach der großen Liebe suchen

Berühmte Teilnehmer der RTL-Show sind Schäfer Heinrich, Narumol sowie Uwe und Iris Abel

Uwe Abel nahm 2021 als Kandidat bei „Promi Big Brother” teil

Umso überraschender muss es für ihre Fans gewesen sein, dass Antonia plötzlich verschwunden war. Jetzt will die 21-Jährige ihre Anhänger aber beruhigen und schreibt bei Instagram: „Wie der ein oder andere vielleicht schon mitbekommen hat, war’s die letzte Woche still auf meinem Account.“

„Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer will mit Fans über Hintergründe zu Klinik-Aufenthalt sprechen

Dann verrät Antonia, was hinter ihrer Abwesenheit steckte: „Der Grund dafür war, dass ich Dienstag überraschend ins Krankenhaus gekommen bin.“ Sie fügt hinzu: „Ich bin nun erstmal wieder zu Hause und muss mich erstmal wieder etwas sammeln und zu Kräften kommen.“

Antonia Hemmer und ihr Freund Patrick Romer lernten sich durch die RTL-Dating-Show „Bauer sucht Frau” kennen und lieben. Foto: TVNOW / friese.tv/Andreas Friese

Anschließend macht sie eine Ankündigung und sagt: „Ich werde versuchen, heute Abend etwas ausführlicher darüber zu sprechen, was passiert ist.“

„Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer nach Krankenhaus-Aufenthalt endlich wieder zu Hause

Die Nachricht prangt auf einem Foto aus dem Krankenhaus. Zu sehen ist Antonias linkes Bein, das in einem Thrombosestrumpf steckt, aus dem nur die lackierten Zehennägel hervorblitzen. Dazu ein Blutbeutel auf der linken Seite am Bett.

Was genau der „Bauer sucht Frau“-Kandidatin also zugestoßen ist, will sie noch nicht erzählen. Dass sie aber wieder zu Hause ist, dürfte viele Fans aufatmen lassen.

„Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer teilt aus: „Die schlimmsten Personen im deutschen Fernsehen“

Gegen wen Antonia Hemmer in der Vergangenheit öffentlich austeilte, erfährst du hier. (sj)