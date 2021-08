„Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer teilt aus: „Die schlimmsten Personen im deutschen Fernsehen“

Durch die RTL-Produktion „Bauer sucht Frau“ wurde Antonia Hemmer in kürzester Zeit zum Fernsehstar. Für die Fans zählen die 21-Jährige und Landwirt Patrick Romer bereits zu den Traumpaaren der Kuppelshow.

Da liegt der Gedanke nicht fern, dass wir die Blondine schon bald in weiteren TV-Formaten zu Gesicht bekommen. Mit welchen Promis die „Bauer sucht Frau“-Bekanntheit dort allerdings besser nicht zusammenkommen sollte, hat Antonia jetzt bei Instagram verraten.

„Bauer sucht Frau“-Star Antonia will nichts mit Danni Büchner und Melanie Müller zu tun haben

Antonia Hemmer im RTL-Dschungelcamp? Oder vielleicht bei „Kampf der Realitystars“? Schon einige „Bauer sucht Frau“-Stars haben sich in diesen Sendungen ausgetobt. Gerade erst musste Kult-Kandidatin Narumol in der RTL2-Show das Feld räumen. Bei „Promi Big Brother“ hingegen ist Bauer Uwe Abel noch im Rennen.

Doch so gerne Antonia auch vor der Kamera steht: Mit TV-Stars wie Danni Büchner und Melanie Müller möchte sie bloß nicht zusammenwohnen.

Danni Büchner (l.) und Melanie Müller (r.) sorgen für Diskussionsstoff. Foto: SAT.1

Die Zwei sind gerade gemeinsam mit Uwe Abel in der Sat.1-Show zu sehen und sorgen dort für mächtig Aufregung. Während sich Melanie mit Ex-„Bachelorette“-Kandidat Rafi Rachek angelegt hat, bringt Danni die Spielerfrau Ina Aogo zum Weinen.

Das ist „Bauer sucht Frau“:

„Bauer sucht Frau“ ist eine Datingshow bei RTL

Moderiert wird die Sendung von Inka Bause

Die Show läuft seit Oktober 2005

Mittlerweile gibt es auch „Bauer sucht Frau International“ – ein Ableger, bei dem Landwirte aus dem Ausland nach der großen Liebe suchen

Berühmte Teilnehmer der RTL-Show sind Schäfer Heinrich, Narumol sowie Uwe und Iris Abel

„Bauer sucht Frau“-Antonia entsetzt: „Warum gibt man solchen Menschen eine Plattform?“

In ihrer Instagram-Story teilt Antonia Hemmer gegen die Promi-Damen, die schon seit mehreren Jahren im Geschäft sind, aus: „Können wir bitte kurz über Danni Büchner und Melanie Müller sprechen? Einfach die schlimmsten Personen im deutschen Fernsehen. Warum gibt man solchen Menschen immer wieder eine Plattform? Ich versteh sowas nicht!“

Mit dieser Meinung scheint das Model nicht allein zu sein. Ina Aogo sagte in der Sendung über Danni Büchner: „Das ist mir einfach zu viel, von der Art her. Wie eklig man sein kann, mich schockiert das.“ Die „Bachelor“-Gewinnerin Mimi Gwozdz verließ am Freitagabend sogar freiwillig die Show, nachdem Danni in den gemeinsamen Wohnbereich dazustieß.

„Meine Nerven sind am Ende, das ist mir too much alles. Ich habe den ganzen Tag einen Kloß im Hals und fühle mich nicht wohl“, so Mimi kurz vor ihrem Auszug.

Besonders laut wurde es jedoch zwischen Melanie Müller und Rafi Rachek. Alle wichtigen Infos über den großen Zoff zwischen Melanie und ihren Mitbewohnern kannst du hier nachlesen.