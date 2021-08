Die „Bauer sucht Frau“-Stars Gerald und Anna Heiser besuchen die Familie in Polen. Dort fällt Anna jedoch etwas auf.

„Bauer sucht Frau“: Anna Heiser besucht Familie in Polen – erst vor Ort bemerkt sie, dass etwas nicht stimmt

Endlich ist Anna Heiser Zuhause. Nachdem „Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser mit ihrem Baby Leon vorgeflogen ist, ist nun auch Ehemann Gerald in Polen angekommen.

Gemeinsam hat sich das „Bauer sucht Frau“-Traumpaar aus Namibia auf den Weg in Annas Heimat gemacht, um ihre Eltern zu besuchen. Doch vor Ort fällt der 31-Jährigen etwas Ungewöhnliches auf.

„Bauer sucht Frau“: Anna und Gerald besuchen Familie in Polen

Ihre Fans versorgt „Bauer sucht Frau“-Bekanntheit Anna Heiser nahezu täglich mit Geschichten aus ihrem Alltag. Ob es um die Hitze in Afrika oder die Probleme, die sie als frischgebackene Mami erlebt, geht: Anna lässt ihre Follower an allem teilhaben.

So auch, als sich die RTL-Darstellerin auf den Weg in ihre Heimat gemacht hat, um ihre Familie zu besuchen. Denn während Anna zunächst nach Deutschland und dann bis ans andere Ende der Welt nach Namibia ausgewandert ist, leben ihre Eltern noch immer in Polen.

Das ist „Bauer sucht Frau“:

„Bauer sucht Frau“ ist eine Datingshow bei RTL

Moderiert wird die Sendung von Inka Bause

Die Show läuft seit Oktober 2005

Mittlerweile gibt es auch „Bauer sucht Frau International“ – ein Ableger, bei dem Landwirte aus dem Ausland nach der großen Liebe suchen

Berühmte Teilnehmer der RTL-Show sind Schäfer Heinrich, Narumol sowie Uwe und Iris Abel

„Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser muss Fans enttäuschen

Neben einigen Erledigungen – wie zum Beispiel ein Termin beim TÜV – nutzen Anna und Gerald die Zeit auch dazu, um etwas zu entspannen. In ihrer Instagram-Story nimmt Anna die Fans bei einem Spaziergang mit Baby Leon durch den Wald mit.

Das „Bauer sucht Frau“-Paar Gerald und Anna mit Sohn Leon. Foto: TVNOW / Christian Stiebahl

Doch eine Sache ist anders, wie Anna erklärt: „Leider kann man von Polen aus keine Instagram-Musik hinterlegen. Also werdet ihr jetzt die echten Geräusche haben.“ In ihrem Geburtsland scheint demnach die Funktion, Beiträge in der Instagram-Story mit Musik zu hinterlegen, nicht freigeschaltet zu sein.

Die Follower der 31-Jährigen wird das aber sicherlich nicht allzu sehr gestört haben. Beruhigende Klänge aus der Natur gefallen schließlich fast jedem.

„Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer überraschte ihre Fans kürzlich mit einer freudigen Nachricht. Worum es dabei ging, liest du hier.

Traurige Nachrichten aus Südafrika: Kaffeebauer Werner ist nur wenige Wochen nach seinem RTL-Dreh gestorben. Was passiert ist, erfährst du hier.