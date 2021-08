„Bauer sucht Frau“: Zu sexy! Antonia Hemmer greift ein – „Möchte kein junges Mädchen animieren, sich online auszuziehen“

Heiß, heißer, Antonia Hemmer! Die Ex-„Bauer sucht Frau“-Kandidatin sorgt im Netz immer wieder für Furore. Denn das Model scheut sich überhaupt nicht davor, Haut zu zeigen.

Für einen Nacktkalender hat sich Antonia sogar schon einmal komplett ausgezogen. Doch das empfiehlt der „Bauer sucht Frau“-Star offenbar nicht jedem. Bereut die 21-Jährige jetzt etwa, so freizügig gewesen zu sein?

„Bauer sucht Frau“-Star Antonia zeigt ihre Brüste – doch das gefällt nicht jedem

Antonia Hemmer reicht's! In ihrer Instagram-Story spricht die „Bauer sucht Frau“-Bekanntheit nun ein Machtwort. Grund für ihr Statement sind die Kommentare unter ihrem neuen Schnappschuss. Der zeigt die hübsche Blondine nämlich in einem knallroten Badeanzug, der noch gerade so ihre Brustwarzen bedeckt.

Der sogenannte „Underboob“-Look, bei dem Antonia die Unterseiten ihrer Brüste präsentiert, zieht sofort alle Blicke auf sich.

Während ihr Freund Patrick Romer wahrscheinlich überglücklich über solch heiße Aufnahmen seiner Liebsten ist, hagelt es von anderen Nutzern scharfe Kritik für Antonia Hemmer. In ihren Augen präsentiert sich die Hannoveranerin viel zu nackt.

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

----------------------------------------

Das ist „Bauer sucht Frau“:

„Bauer sucht Frau“ ist eine Datingshow bei RTL

Moderiert wird die Sendung von Inka Bause

Die Show läuft seit Oktober 2005

Mittlerweile gibt es auch „Bauer sucht Frau International“ – ein Ableger, bei dem Landwirte aus dem Ausland nach der großen Liebe suchen

Berühmte Teilnehmer der RTL-Show sind Schäfer Heinrich, Narumol sowie Uwe und Iris Abel

----------------------------------------

„Bauer sucht Frau“-Bekanntheit schießt zurück: „Weil sie selber unzufrieden sind“

Da platzt Antonia der Kragen: „Wenn ich auf eine Sache an meinem Körper so richtig stolz bin, dann ist das meine natürliche Oberweite, die mir der liebe Gott da oben geschenkt hat!“ In ihrer Instagram-Story rechtfertigt sich die RTL-Darstellerin für die sexy Bilder, mit denen sie lediglich ausdrücken möchte, wie wohl sie sich in ihrer Haut fühlt.

Bei „Bauer sucht Frau“ verliebte sich Model Antonia in den Landwirt Patrick. Foto: TVNOW

„Ich möchte um Gottes willen kein junges Mädchen dazu animieren, sich online auszuziehen, um mehr Likes oder Anerkennung zu sammeln, aber schlimmer sind die Personen, die sowas immer und immer wieder haten, weil sie selber unzufrieden mit sich sind“, stellt Antonia Hemmer klar. Der dürfte gesessen haben.

----------------------------------------

Mehr zu „Bauer sucht Frau“:

„Bauer sucht Frau“: Star Uwe Abel mit Tränen-Geständnis – DESWEGEN will er keine Kinder zeugen

„Bauer sucht Frau“: Farmer Gerald schockiert – „Kann mir jemand helfen“

„Bauer sucht Frau“: Winzer Ivica mit trauriger Nachricht – „Sehr großer Schock“

----------------------------------------

Die Blondine zeigt gerne ihre sexy Kurven, doch hat auch kein Problem damit, zu kleinen Makeln zu stehen. Welches Detail zum Beispiel bei einem ihrer Bikini-Bilder ans Licht gekommen ist, erfährst du hier.