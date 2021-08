„Bauer sucht Frau“: Farmer Gerald schockiert – „Kann mir jemand helfen“

Es ist der Albtraum eines jeden Social-Media-Nutzers. Die eigene Seite wird von Fremden gekapert und es sieht nun so aus, als würde man allerlei Unsinn oder noch schlimmer, Dinge posten, die strafrechtlich relevant werden dürften. Genau das ist nun „Bauer sucht Frau“-Farmer Gerald Heiser aus Namibia passiert.

Auf der Facebookseite von „Bauer sucht Frau“-Gerald wurden zwar glücklicherweise bislang noch keine verbotenen Inhalte geteilt. Jedoch finden sich seit Montag andere Kuriositäten auf der Seite des Mannes von „Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser.

„Bauer sucht Frau“: Farmer Gerald in Not – DAS wurde ihm angetan

So tauchten zuletzt gleich mehrere, zum Teil acht Stunden lange Videos des Computerspiel-Klassikers „Age of Empire“ auf. Ob der fleißige Farmer und frischgebackene Farmer so viel Zeit fürs Zocken hat, sei einmal dahingestellt.

Auf Instagram bat Gerald Heiser bereits um Hilfe. In einem verzweifelten Post schrieb Gerald: „Kann mir jemand von euch helfen? Meine Facebookseite Farmer Gerald wurde gehackt. Jemand anderes postet und verändert da alles.“

Das ist „Bauer sucht Frau“:

„Bauer sucht Frau“ ist eine Datingshow bei RTL

Moderiert wird die Sendung von Inka Bause

Die Show läuft seit Oktober 2005

Mittlerweile gibt es auch „Bauer sucht Frau International“ – ein Ableger, bei dem Landwirte aus dem Ausland nach der großen Liebe suchen

Berühmte Teilnehmer der RTL-Show sind Schäfer Heinrich, die Heisers, Narumol sowie Uwe und Iris Abel

Bislang jedoch scheint Gerald keinen Erfolg gehabt zu haben. Zumindest waren die irren Videos am Mittwoch-Nachmittag noch abrufbar.

