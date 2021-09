„Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer wütend: „Wie kommt man auf so was?“

Diese Nachricht war ein Schock. Von jetzt auf gleich teilte „Bauer sucht Frau“-Star Patrick Romer ein Bild aus dem Krankenhaus. Seine Liebste, „Bauer sucht Frau“-Teilnehmerin Antonia Hemmer, musste dringend in das Hospital gebracht werden.

Sie sei morgens aufgewacht und habe nach dem Zähneputzen starke Unterleibsschmerzen bekommen, so der „Bauer sucht Frau“-Star. Nach einigen Stunden des Aushaltens sei sie zu ihrer Frauenärztin gefahren, so Antonia Hemmer.

„Bauer sucht Frau“: Antonia Hemmer spricht über starke Schmerzen

Und die hatte keine guten Nachrichten. Sofort schickte die Medizinerin Antonia ins Krankenhaus. Dort entdeckten die Ärzte eine große Zyste am Eierstock, so die 21-Jährige weiter.

Das ist „Bauer sucht Frau“:

„Bauer sucht Frau“ ist eine Datingshow bei RTL

Moderiert wird die Sendung von Inka Bause

Die Show läuft seit Oktober 2005

Mittlerweile gibt es auch „Bauer sucht Frau International“ – ein Ableger, bei dem Landwirte aus dem Ausland nach der großen Liebe suchen

Berühmte Teilnehmer der RTL-Show sind Schäfer Heinrich, Narumol sowie Uwe und Iris Abel

Uwe Abel nahm 2021 als Kandidat bei „Promi Big Brother” teil

Sofort wurde Antonia operiert. Gerade noch rechtzeitig, wie später klar wurde. Die Zyste war bereits geplatzt, über 330 Milliliter Blut befanden sich bereits im Bauchraum der jungen Frau.

Zum Glück machten die Ärzte einen guten Job und Antonia ist mittlerweile auf dem Weg der Besserung, wie sie bei Instagram berichtet. Doch leider bekam sie über die Plattform nicht nur Genesungswünsche.

„Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer: „Wie kommt man auf so was?“

„Wie man sieht, hat es auch der ein oder andere gestern wieder falsch verstanden und hat gedacht, ich möchte damit wieder nur Aufmerksamkeit generieren“, berichtet Hemmer. Und weiter: „Ich frage mich immer, wie kommt man auf so was? Ich nehme euch ja auch immer mit durch meinen Tag. Ich zeige euch, was ich esse, wie ich geschlafen habe, wie ich mit dem Hund draußen bin etc. Natürlich zeige ich euch dann auch, wenn ich im Krankenhaus war bzw. erzähle ich euch im Nachhinein weswegen.“

Sie finde es „ganz ganz schlimm, dass so etwas immer noch ein Tabuthema“ sei, so Hemmer. Es gehe ihr gar nicht darum, Aufmerksamkeit für sich zu generieren, erklärt die „Bauer sucht Frau“-Beauty. „Bestätigung ist für mich, wenn ein Mädchen morgen zum Frauenarzt geht“, so Antonia Hemmer.

