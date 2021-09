„Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser äußert großen Wunsch – „Schauen, ob es klappt“

Sie bilden eines der großen Liebespaare von „Bauer sucht Frau“ – Anna Heiser und ihr Mann Gerald.

In der RTL-Show lernte sich das Paar kennen und lieben, es folgte die Hochzeit und Anfang des Jahres die Geburt ihres ersten Sohnes. Jetzt äußert „Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser schon den nächsten Kinderwunsch.

„Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser äußert Kinderwunsch – „Keine Amazon-Bestellung“

2017 funkte es zwischen Anna und Gerald Heiser, wenig später folgte die Hochzeit. Gemeinsam leben sie auf der Farm von Gerald in Namibi. Ihr Glück vollendete die Geburt ihres Sohnes Leon.

----------------------------------------

Das ist „Bauer sucht Frau“:

„Bauer sucht Frau“ ist eine Datingshow bei RTL

Moderiert wird die Sendung von Inka Bause

Die Show läuft seit Oktober 2005

Mittlerweile gibt es auch „Bauer sucht Frau International“ – ein Ableger, bei dem Landwirte aus dem Ausland nach der großen Liebe suchen

Berühmte Teilnehmer der RTL-Show sind Schäfer Heinrich und Narumol, Anna und Gerald, sowie Uwe und Iris Abel

----------------------------------------

Doch lange zu dritt bleiben will das Paar nicht. In ihrer Instagram-Story verriet Anna Heiser, dass das nächste Kind schon in Planung ist.

„Möchtet ihr bald ein zweites Kind?“ fragte ein Fan Anna Heiser bei ihrem Q&A (Question and Answer – Instagram-Format). Die eindeutige Antwort: „Wir haben tatsächlich heute darüber gesprochen. Es wäre schön, wenn Leon nächstes Jahr ein Geschwisterchen bekommen würde.“

-------------------

Weitere Nachrichten zu „Bauer sucht Frau“:

--------------------

Allerdings sagt sie auch direkt: „Aber wie man weiß, ist es keine Amazon-Bestellung, deswegen schauen wir, ob es klappt.“

Na dann wünschen wir dem „Bauer sucht Frau“-Traumpaar viel Glück! (fs)