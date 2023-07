RTL ändert das Programm – der Grund ist ernst

In der Corona-Pandemie und zum Start des Angriffskrieges in der Ukraine waren Programmänderungen bei RTL und Co. an der Tagesordnung. Die sich ständig ändernde Lage sorgte im Programmplan für regelmäßige Verschiebungen.

Am Dienstagabend (18. Juli) ist es jetzt wieder so weit. Der Kölner Sender ändert das Programm, und zwar aus einem ernsten Grund. Zur Primetime zeigt RTL jetzt eine Sondersendung, die Verschiebungen am Abend mit sich bringt.

RTL ändert das Programm und zeigt Sondersendung

Passend zur Urlaubssaison steigen die Temperaturen in die Höhe – nicht nur in Deutschland, sondern vor allem in beliebten Ferienregionen. Was zunächst nach der perfekten Wetterlage zum Brutzeln in der Sonne klingt, ist alles andere als harmlos.

In Italien rollt eine Hitzewelle mit Temperaturen von bis zu 43 Grad in Rom und 48 Grad auf Sardinien auf die Menschen zu. Für gleich mehrere Orte hat das italienische Gesundheitsministerium die höchste Hitzewarnstufe ausgerufen. In Spanien sieht es nicht anders aus. RTL nimmt die Problematik zum Anlass für eine 15-minütige Sondersendung mit Nachrichtenmoderator Peter Kloeppel und Wettermoderator Bernd Fuchs.

„RTL Aktuell Spezial“ thematisiert extreme Hitze

In dem Format „RTL Aktuell Spezial: Extremhitze am Mittelmeer – Urlaub im Gluthofen Südeuropa“ berichten Reporter auf Mallorca, in Italien und Griechenland von der Lage vor Ort. Und beantworten folgende Fragen: „Wie gehen Touristen und Einheimische mit den Extrembedingungen um? Was raten Ärzte bei Temperaturen jenseits der 40 Grad zum Thema Aktivitäten im Freien? Wird wegen der Trockenheit Wasser rationiert und wie groß ist die Gefahr von Waldbränden?“

Damit verschiebt sich das Abendprogramm. Im Anschluss zeigt RTL, passend dazu, die Eigenproduktion „Der König von Palma“ mit Henning Baum und Lucas Cordalis ab 20.30 Uhr. Im Nachfolgenden starten „Extra – Das RTL Magazin“, das „RTL Nachtjournal“ und das Wetter mit Zeitverschiebung.