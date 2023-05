Royals: Harte Ansage an Prinz William – „Entschuldige dich“

Die britischen Royals sind in Großbritannien seit Jahrhunderten eine beliebte Institution. Die Briten vertrauen auf ihre royalen Idole und zählen die Familie auch zu ihrer Kultur. Doch nicht alles läuft immer so rosig bei den Royals. Besonders zwischen Prinz William und Prinz Harry soll es laut mehreren Insiderberichten immer wieder Spannungen geben.

Oft wird als Grund dafür Prinz Harrys und Meghan Markles Umzug – oder eher Flucht – in die USA 2020 gesehen. Unter dem sogenannten Megxit sollen alle Familienmitglieder sehr gelitten haben. Die Veröffentlichung einer eigenen Netflix-Doku und intime Enthüllungen in Harrys Buch „Reserve“ taten ihr Übriges. Doch auch Prinz William scheint als Thronfolger vor Kritik nicht gefeit zu sein.

Prinz William muss sich heftige Kritik gefallen lassen

Dass er sich auf seiner Rolle als direkter Thronfolger von König Charles III. nicht ausruhen sollte, bekommt der Royal aktuell offenbar regelmäßig zu spüren. Vor allem in den sozialen Medien sind User nicht immer auf Williams‘ Seite. Auch unter seinem neuesten Post muss er viel Kritik einstecken.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Royal zeigt sich in den vergangenen Tagen und Wochen vermehrt auf öffentlichen Events und postet im Nachhinein fleißig Fotos davon auf Instagram. Jetzt kürzlich zeigte er sich bei einem Besuch des Fußballteams Queen Park Rangers. Doch das interessiert den ein oder anderen nicht. Der Kommentar, der die meiste Zustimmung erhält, müsste den Royal hart treffen: „Entschuldigen dich einfach bei deinem Bruder. Es spielt keine Rolle, wer im Unrecht ist. Die Familie kommt zuerst“, heißt es.

Eine Antwort gibt es von William wie gewohnt nicht. Wie Prinz Harry selbst öfter betonte, leben die Royals nach dem Motto: „Beschwere dich nie und erkläre nichts.“

Royals zeigen keine Zeichen der Versöhnung

Schon lange soll zwischen Prinz William und Prinz Harry Funkstille herrschen. Eine Versöhnung scheint in weite Ferne gerückt zu sein. Auch am Tag der Krönung von König Charles III. war von einem freundlichen Miteinander wenig zu sehen. Harry blieb nur wenige Stunden und machte sich nach der Zeremonie direkt wieder auf den Weg in die USA.

Mehr Themen hier:

Wie „The Sun“ berichtete, bemühe sich der Palast aktuell aber tatsächlich um eine Aussprache der Brüder untereinander. Wer die Wogen zwischen ihnen glätten soll? Einige Royals setzen wohl auf Prinzessin Eugenie, denn sowohl William als auch Harry haben guten Kontakt zu ihr. Ob sie die Brüder aber vereinen kann, wird sich zeigen.