Prinz William: Nach der Krönung kommt jetzt DAS ans Licht

Während es für König Charles III. der wohl wichtigste Tag in seinem Leben war, gab’s für seine Krönung nicht nur Applaus. Die hohen Kosten, vor allem aber die Notwendigkeit dahinter, wurden kritisch beäugt. Ob England 2023 immer noch einen König braucht, ist ein Thema, das auch in Deutschland für Gesprächsstoff sorgte.

Auch Thronfolger Prinz William setzt sich damit bereits seit Jahren auseinander. An der Seite seiner Ehefrau Kate Middleton, der Prinzessin von Wales, spielte auch Prinz William bei dem Mega-Event eine große Rolle. Jetzt kommt raus, so wie es sein Vater tat, will er es zukünftig allerdings nicht machen.

Prinz William will Monarchie modernisieren

Schon 2016 bewies Prinz William Weitsicht in einem BBC-Interview und sagte: „Es beschäftigt mich sehr, wie man sich in der heutigen Welt zu etwas Modernem entwickeln kann. Ich denke, die königliche Familie muss sich modernisieren und weiterentwickeln, und sie muss relevant bleiben.“

Damals machte er deutlich: „Das ist die Herausforderung für mich: Wie kann ich die königliche Familie in den nächsten 20 Jahren relevant machen?“ Eine private Quelle sagte jetzt gegenüber „The Sunday Times“: „Er wird auf keinen Fall diesen oder einen ähnlichen Weg einschlagen.“ Gemeint ist damit, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten und eine Krönung, wie sie jetzt stattfand, zu veranstalten.

Thronfolger strebt Veränderung an

Weiter heißt es: „Er denkt wirklich darüber nach, wie wir seine Krönung so gestalten können, dass sie sich in der Zukunft am relevantesten anfühlt.“ Seine Ansichten von damals scheinen heute aktueller denn je.

„Er ist sich der Tatsache bewusst, dass die Krönung in 20 Jahren oder wann immer seine Zeit gekommen ist, wie kann sie modern, aber auch vereinigend für die Nation und das Commonwealth sein?“, so der Insider.

Es klingt nur logisch, dass sich Prinz William Gedanken über die eigene Zukunft als Monarch macht. Auch die Tatsache, dass Prinz George ihn einmal beerben soll, dürfte ihn dahingehend beschäftigen.

Dass die Royals zumindest Veränderungen bei Feierlichkeiten wie diesen nicht verschlossen gegenüber eingestellt sind, zeigte bereits König Charles III. der sich auch nicht gänzlich an seiner Mutter, Queen Elizabeth II. orientierte, sondern durchaus eigene Ideen einbrachte.