Royals: Zu Prinz Philips 100. Geburtstag – Queen Elizabeth II. sorgt DAMIT für Aufsehen

100 Jahre wäre Prinz Philip am heutigen Donnerstag geworden. Am 10. Juni 1921 wurde Prinz Philip als Prinz von Griechenland geboren. Am 9. April verstarb der Mann, der seit 1947 mit Royals-Oberhaupt Queen Elizabeth II. verheiratet war.

Doch seine Lilibet hat sich zum 100. Geburtstag etwas ganz besonderes einfallen lassen. Ein besonderes Andenken an Prinz Philip sozusagen.

Royals: Anlässlich Prinz Philips 100. Geburtstag – Queen lässt Rose pflanzen

Demnach ließ es sich Queen Elizabeth II. nicht nehmen, eine ganz besondere Rose im „East Terrace Garden“ von Schloss Windsor pflanzen zu lassen. Die Rose, die nach Prinz Philip als „Duke of Edinburgh Rose“ benannt wurde, wächst nun an einem Platz in dem prachtvollen Garten, den die Königin aus ihren Privatgemächern bestens einsehen kann.

Queen Elizabeth II. bekommt die Rose von Keith Weed. Foto: IMAGO / i Images

Die Rose selbst bekam Queen Elizabeth II. von dem Präsidenten der „Royal Horticultural Society“, Keith Weed. Gegenüber der „Daily Mail“ sagte Weed: „Die Rose wurde anlässlich seines 100. Geburstages 'Duke of Edinburgh Rose' genannt. Sie steht im Gedenken an all die wunderbaren Dinge, die er zu Lebzeiten getan hat.“

Royals: Noch sieht die Rose etwas kümmerlich aus

Noch allerdings sieht die Rose ein wenig kümmerlich aus. Das liege an dem kalten Frühling, die Blumen seien noch ein Stück in ihrer Entwicklung zurück, so Weed. Doch wenn die 'Duke of Edinburgh Rose' erblühe, soll sie in einem prachtvollen Rot erstrahlen.

