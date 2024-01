König Frederik von Dänemark: Traurige Nachricht überschattet Thronwechsel

Es ist geschehen. Königin Margrethe von Dänemark hat abgedankt, ihr Sohn Frederik ist nun offiziell König Frederik X. Es ist der Tag, auf den der 55-Jährige sein Leben lang vorbereitet wurde, der Tag, der aber für das dänische Volk und die ganze Welt überraschend kam.

Hatte doch niemand damit gerechnet, dass Königin Margrethe in ihrer Neujahrsansprache ihre Abdankung verkünden würde. Doch nicht nur für Frederik und seine Mutter ist jener 14. Januar 2024 ein ganz besonderer Tag. Auch für Frederiks Frau Mary. Schließlich wurde die 51-Jährige zur Königin ernannt.

Thronübergabe in Dänemark – Frederik ist König

Doch es war auch mit Sicherheit ein trauriger Tag für Mary, wurde doch kurz vor Amtsübergabe bekannt, dass ihr Vater John Donaldson nicht aus seiner Heimat Australien zum größten Tag seiner Tochter reisen konnte.

Wie die „Bild“ berichtet, sei der 82-Jährige gesundheitlich stark angeschlagen. Die lange Reise nach Dänemark wäre zu viel für ihn gewesen. Es ist mit Sicherheit ein Schock für die 51-jährige Mary, schließlich ist bekannt, dass sich sie und ihr Vater sehr nahestehen. Für seine Tochter war Donaldson sogar mit seiner zweiten Frau, der Autorin Susan Moody nach Dänemark gezogen, hatte einige Jahre dort gelebt und an den Universitäten Aarhus und Kopenhagen gelehrt.

Inzwischen lebt er aber wieder in Australien. Doch nicht nur Marys Vater reiste nicht nach Dänemark. Wie die „Bild“ weiter erfuhr, reisten Marys Geschwister Patricia Anne Bailey und John Stuart Donaldson nicht nach Kopenhagen. Einzig Marys große Schwester Jane Alison Stephens reiste aus Tasmanien an, um an der Seite ihrer Schwester zu sein.

Frederik und Mary hatten sich im Jahr 2000 bei den Olympischen Spielen in Sidney kennengelernt. Das Paar heiratete am 14. Mai 2004 in der Frauenkirche in Kopenhagen. Die beiden haben vier gemeinsame Kinder.