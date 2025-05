König Charles III.: Große Reise geplant – wird es dort endlich passieren?

Für König Charles und Camilla steht bald eine große Reise an. Der Monarch und seine Gemahlin werden am 26. und 27. Mai in Ottawa in Kanada zu Besuch sein. Bereits am 20. Mai gab es einen kleinen Vorgeschmack ihrer Tour im Canada House in London. Jetzt soll es direkt nach Nordamerika gehen.

Für das Royals-Paar ist bereits einiges vor Ort geplant. Und erste Vermutungen kommen auf, dass es bei der Reise noch ein weiteres Highlight geben könnte. Es hat etwas mit Prinz Harry zu tun.

König Charles: Reise geplant – passiert es dort?

Es ist das erste Mal als König, dass Charles kanadischen Boden betritt. Und das Programm, das bereits veröffentlicht wurde, ist schon strikt durchgeplant:

Zunächst werden Charles und Camilla bei einer Veranstaltung Kanadier aus diversen Organisationen treffen, anschließend begrüßen die Generalgouverneurin Mary Simon und der kanadische Premierminister Mark Carney den britischen König. Einen Tag später werden König Charles und Königin Camilla an der Parlamentseröffnung teilnehmen, bei der der Monarch eine Rede im Senat halten wird. Auch ein Besuch am Grabmal von Soldaten am National War Memorial steht im Terminkalender.

Bleibt da noch Zeit für ein weiteres Treffen? Zum Beispiel mit Charles‘ Sohn Prinz Harry? Der wohnt schließlich auf dem gleichen Kontinent, wenn auch in den USA. Britische und amerikanische Medien spekulieren bereits darüber, ob sich Vater und Sohn eventuell begegnen und aussprechen werden. Zumindest Harry dürfte dem Ganzen nicht abgeneigt gegenüberstehen. In einem Interview mit der BBC Anfang Mai erklärte der Herzog von Sussex:

„Ich würde gerne wieder mit meiner Familie zusammenkommen, da es keinen Grund mehr gibt, weiter zu streiten.“ Und weiter betont der Prinz: „Das Leben ist wertvoll.“ Anfang 2024 wurde bei König Charles Krebs diagnostiziert, ein Grund mehr für seinen jüngsten Sohn, seinen Vater zu sehen: „Ich weiß nicht, wie lange mein Vater noch hat.“

Nach dem Wegzug aus Großbritannien, den Skandal-Interviews, Dokus und Buchveröffentlichungen, in denen Prinz Harry unschöne Details über das Königshaus ausgepackt hatte, gab es eine immer größere Kluft zwischen dem 40-Jährigen und seiner engsten Familie.

Doch ob König Charles III. die Kanada-Reise wirklich zum Anlass nimmt, einen Abstecher nach Kalifornien zu machen, um dort auf Harry zu treffen, bleibt weiter ungewiss. Von Seiten des Palastes gab es dazu zumindest noch kein Statement.