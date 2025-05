Krebserkrankter König Charles III.: Jetzt macht er es öffentlich

Noch immer ist König Charles III. nicht vollständig von seiner Krebskrankheit befreit. Der Monarch machte seine Diagnose im Februar 2024 publik. Seither unterzieht sich der Sohn der verstorbenen Queen Elizabeth II. einer Therapie.

Bei einem öffentlichen Termin diese Woche sprach König Charles III. mit einem Studenten, der ebenfalls an Krebs erkrankt ist. Seine Worte lassen aufhorchen.

Krebserkrankter König Charles III. offen wie nie

Der König feierte eine Gartenparty am Buckingham-Palast, zu der rund 7000 Gäste geladen waren. Einer unter ihnen war der 22-jährige Stamford Collis, ein Student der Internationalen Beziehungen an der Universität Exeter. Auch er leidet unter der Krebskrankheit und unterhielt sich mit dem König darüber.

Wie der britische „Express“ berichtet, wurde durch das Gespräch der beiden ein seltenes Geständnis von Charles offenbart, das die Royal-Fans so noch nicht gewusst haben dürfen.

Bislang gab König Charles III. noch nicht allzu viele Details über seine Diagnose preis, jetzt redet er offen mit dem Studenten darüber. Demnach verriet Student Stamford Collis über das Gespräch mit dem König: „Er fragte mich nach der Behandlung, die ich im Juni beginne, und sprach mit mir über Ernährung und Diät. Er fragte mich auch, ob ich mich einer Strahlenbehandlung unterzogen habe, die ich Anfang des Jahres hatte.“

Und dann sagte Charles – offenbar aus eigener Erfahrung heraus – und macht es öffentlich: „Manchmal kommt es auf die Ernährung an und darauf, was man isst. Das kann helfen.“ Wie es scheint, so berichtet der „Express“ weiter, hat der Monarch aufgrund seiner Krebsbehandlung und -diagnose seine ohnehin schon gesunde Ernährung erweitert.

Während er früher auf das Mittagessen verzichtete, isst er jetzt angeblich gerne Avocado, um sein Energieniveau aufrechtzuerhalten.

Die Gartenparty im Buckingham-Palast fand auf Wunsch der Regierung statt, um den Involvierten im Bildungs- und Berufsbildsektor zu danken. Neben Schülern und Lehrern ließ sich auch Bildungsministerin Bridget Phillipson dort blicken.